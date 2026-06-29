Nguồn tin độc quyền từ The Athletic cho hay, ngôi sao 19 tuổi đang gây ấn tượng tại World Cup 2026 rất muốn được làm việc cùng HLV Luis Enrique.

Yan Diomande tin rằng, PSG là môi trường lý tưởng để hiện thực hóa tham vọng chinh phục Quả bóng vàng, cũng như cạnh tranh danh hiệu lớn trong tương lai.

Yan Diomande đang chơi hay ở World Cup 2026 - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Diomande sẽ phải chi khoảng 100 triệu bảng, mức phí mà Liverpool sẵn sàng bỏ ra cho mục tiêu chuyển nhượng số 1 của mình.

Đội chủ sân Anfield khao khát sở hữu chàng tiền đạo cánh tốc độ và giàu tiềm năng, sau sự ra đi của Mohamed Salah.

Về phần mình, CLB RB Leipzig muốn thu về số tiền cao hơn nữa, đồng thời cũng nỗ lực thuyết phục Diomande gia hạn.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà vẫn còn hợp đồng với đội bóng nước Đức đến năm 2030, khi chỉ mới gia nhập từ Leganes cách đây 12 tháng.

Ngay mùa đầu tiên khoác áo RB Leipzig, Yan Diomande nhanh chóng khẳng định tài năng với 12 bàn thắng cùng 9 pha kiến tạo tại Bundesliga.

Trước mắt, Diomande sẽ cùng tuyển Bờ Biển Ngà chạm trán Na Uy ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Diomande đang gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng tạo đột biến cao, đóng góp một pha kiến tạo.