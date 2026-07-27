Barcola không muốn gia hạn hợp đồng với nhà đương kim vô địch Champions League và sẵn sàng chuyển đến sân Anfield. Liverpool theo dõi anh thời gian dài và xem Barcola là mục tiêu ưu tiên trên hàng công.

PSG cũng cân nhắc khả năng bán tiền đạo tuyển Pháp. Khi Barcola còn 2 năm hợp đồng, họ tin rằng mức giá 140 triệu bảng hoàn toàn hợp lý, dựa trên độ tuổi, tiềm năng phát triển cũng như mặt bằng chuyển nhượng hiện nay.

Barcola trong tầm ngắm Liverpool - Ảnh: F365

Về phía Liverpool, đội chủ sân Anfield sẽ tìm cách thương lượng để hạ mức phí. Hè năm ngoái, khi lần đầu tiếp cận đại diện của Barcola, mức định giá dành cho cầu thủ này chỉ vào khoảng 75 triệu bảng.

Dưới thời HLV Luis Enrique, Barcola không phải sự lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát. PSG từng theo đuổi Yan Diomande của RB Leipzig, khiến vị trí của Barcola càng bị thu hẹp.

Tuy nhiên, Real Madrid đã chính thức nhập cuộc và hiện ở rất gần việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Bờ Biển Ngà.

Liverpool cũng từng gửi lời đề nghị trị giá 85 triệu bảng cho Diomande nhưng bị RB Leipzig từ chối. Dẫu vậy, Barcola vẫn luôn nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng vùng Merseyside.

Liverpool đánh giá Barcola sở hữu bộ kỹ năng phù hợp triết lý HLV Andoni Iraola, đồng thời có thể mang đến khả năng ghi bàn và tạo đột biến để khỏa lấp khoảng trống mà Mohamed Salah để lại.

Ngoài Liverpool, Arsenal và Bayern Munich vẫn đang theo sát tình hình của Barcola. Trong khi Chelsea cũng có những động thái thăm dò ở giai đoạn đầu kỳ chuyển nhượng.

Mặc dù vậy, nếu Liverpool và PSG tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng, Barcola sẽ ưu tiên ngồi vào bàn đàm phán với đội chủ sân Anfield để thảo luận điều khoản cá nhân.