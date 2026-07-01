Phần lớn những cái tên rời đội là các cầu thủ học viện sau khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên sự chú ý cũng đổ dồn vào ba ngôi sao gồm Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konate.

Qua ngày 30/6, cả ba cũng khép lại hành trình tại Anfield. Robertson sẽ gia nhập Tottenham Hotspur. Trong khi trung vệ Konate đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Real Madrid.

Salah và Robertson chính thức rời Liverpool - Ảnh: Mirror

Riêng tương lai Salah chưa được xác định, khi tiền đạo người Ai Cập vẫn chờ thời điểm phù hợp công bố bến đỗ mới sau khi rời Liverpool.

Việc chia tay ba trụ cột giúp HLV Andoni Iraola cắt giảm quỹ lương đáng kể. Liverpool tiết kiệm khoảng 710.000 bảng mỗi tuần, qua đó có thêm nguồn lực phục vụ kế hoạch tăng cường lực lượng.

Konate có mức lương khoảng 150.000 bảng/tuần. Robertson nhận 160.000 bảng/tuần, còn Salah hưởng mức đãi ngộ lên tới 400.000 bảng/tuần.

Ngoài 3 ngôi sao kể trên, Liverpool cũng chia tay hàng loạt cầu thủ trưởng thành từ học viện gồm Kareem Ahmed, Emmanuel Airoboma, James Balagizi, DJ Bernard, Oakley Cannonier, Josh Davidson, Terence Miles và Jacob Poytress.

Bên cạnh đó, trung vệ Rhys Williams - người từng thi đấu nổi bật cùng Nat Phillips mùa giải 2020/21 (giai đoạn Liverpool khủng hoảng vì chấn thương) cũng chính thức rời Anfield.

Ở chiều ngược lại, Liverpool mở màn kỳ chuyển nhượng bằng việc chiêu mộ Victor Munoz từ Osasuna với mức phí 34,5 triệu bảng.

Đội bóng vùng Merseyside theo dõi Victor Munoz quãng thời gian dài, kể từ khi anh có lần ra sân đầu tiên cho đội một Real Madrid, trước khi vươn lên trở thành tuyển thủ Tây Ban Nha.

Với bản hợp đồng thời hạn sáu năm, khoản phí 34,5 triệu bảng tương đương khoảng 5,75 triệu bảng mỗi mùa - mức đầu tư được đánh giá hợp lý cho cầu thủ có tiềm năng phát triển thành nhân tố quan trọng của Liverpool.