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Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 30 đối tượng về các hành vi "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đây là thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM trong việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Công an TPHCM đã bắt giữ, khởi tố 30 đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác trinh sát trên không gian mạng và tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Các đối tượng này chủ động lập các hội nhóm kín để giao dịch, mua bán súng, đạn và linh kiện vũ khí cho các "khách hàng" tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của đường dây hoạt động có tổ chức này, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, bóc gỡ.

Tang vật súng đạn mà ban chuyên án thu giữ. Ảnh: CACC

Qua điều tra, công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM).

Tại nơi ở, Sơn trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng. Sau khi "hoàn thiện sản phẩm", Sơn đem bắn thử, quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội để chào bán.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn, cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC

Để qua mặt cơ quan chức năng, Sơn ngụy trang súng, đạn trong các thùng CPU máy tính hoặc linh kiện điện tử rồi gửi qua xe khách liên tỉnh. Mọi giao dịch thanh toán đều được thực hiện qua tài khoản ngân hàng của người khác nhằm xóa dấu vết phạm tội.

Đồng loạt cất lưới tại nhiều tỉnh, thành

Khi thời cơ chín muồi, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TPHCM, các mũi trinh sát của ban chuyên án đồng loạt bao vây, áp sát các địa điểm tại TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long để triển khai phương án bắt giữ.

Các đối tượng có vai trò chính trong đường dây. Ảnh: CACC

Dù các đối tượng hoạt động phân tán, thường xuyên thay đổi nơi cư trú và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng để đối phó, song ban chuyên án đã bóc gỡ toàn bộ đường dây, bắt giữ hơn 30 đối tượng liên quan.

Tại các địa điểm, ban chuyên án đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 27 khẩu súng các loại (trong đó có 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 9 khẩu súng đang lắp ráp); gần 100 chi tiết súng đang trong quá trình độ chế, chế tạo; 1.000 viên đạn các loại; cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại và linh kiện phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Súng đạn được ngụy trang để chuyển đi bán ở các tỉnh, thành. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án còn phát hiện và xử lý hình sự đối với 7 đối tượng trong đường dây về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc triệt xóa kịp thời đường dây này đã ngăn chặn một số lượng lớn vũ khí quân dụng tuồn ra ngoài xã hội, chặn đứng nguy cơ các đối tượng sử dụng chúng làm công cụ thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khác.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng cung cấp ma túy, nguồn cung cấp vũ khí, đạn cũng như các tài khoản mạng xã hội liên quan để xử lý triệt để.