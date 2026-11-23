Công an TPHCM khởi tố, bắt 42 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô lớn, luân chuyển tiền qua hàng loạt tài khoản ngân hàng và quy đổi sang tiền mã hóa USDT.

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Ngày 23/11, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 42 đối tượng để điều tra về 5 tội danh. Cụ thể là các tội: Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Đánh bạc, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện KSND khu vực 5 phê chuẩn.

Đưa chủ tài khoản ra nước ngoài xác thực giao dịch

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng triệt xóa hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng phục vụ luân chuyển dòng tiền đánh bạc trực tuyến.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Quá trình xác minh tin báo của người dân và triển khai nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền bất minh. Kiểm tra một quán cà phê trong quá trình đấu tranh chuyên án, tổ công tác đưa những người liên quan về trụ sở làm việc, từ đó mở rộng truy xét. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với hơn 60 người liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng, chia thành nhiều nhóm hoạt động theo ca cả ngày lẫn đêm. Một nhóm tiếp nhận thông tin giao dịch rồi chuyển cho nhóm quản lý thiết bị và bố trí chủ tài khoản thực hiện xác thực khuôn mặt.

Đáng chú ý, ngoài việc bố trí chủ tài khoản tại TPHCM và Cà Mau, đường dây này còn đưa một số chủ tài khoản sang Campuchia, Lào và Malaysia để xác thực giao dịch khi có yêu cầu.

Mua USDT che giấu dòng tiền

Lần theo dấu vết dòng tiền, cơ quan CSĐT xác định các đối tượng dùng tiền thu được từ hoạt động đánh bạc chuyển vào tài khoản thuê để mua tiền mã hóa USDT, sau đó tiếp tục chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhằm che giấu nguồn gốc tiền và người thụ hưởng thực tế.

Công an khám xét một địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng. Ảnh: CA

Chỉ từ một phần dữ liệu trích xuất trên điện thoại và máy tính của các đối tượng, cơ quan công an ghi nhận 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng. Căn cứ tài liệu về việc mở và cho thuê tài khoản, cơ quan điều tra lựa chọn 29 người với 481 tài khoản để xác minh dòng tiền. Riêng gần 100 tài khoản đã có kết quả bước đầu ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Từ việc rà soát các giao dịch chuyển tiền trọng điểm, cơ quan điều tra làm rõ 7 đối tượng chuyển tiền đều khai nhận tham gia đánh bạc trực tuyến ăn thua bằng tiền. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến các đối tượng trong vụ án.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp tục đối chiếu dữ liệu, thu thập chứng cứ để truy nguyên dòng tiền, làm rõ vai trò từng mắt xích trong đường dây và mối liên hệ với các đầu mối ở nước ngoài nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.