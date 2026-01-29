Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất diệt tủy răng trong nha khoa có chứa thạch tín (Arsenic trioxide - As2O3 còn gọi là Arsenic), thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công Thương TPHCM kiểm tra hộ kinh doanh Cửa hàng Trang thiết bị nha khoa Tản Đà, đặt tại chung cư Ngô Quyền. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm Arsenic Blue 5g và nhiều lọ Pâte Nécronerve dùng trong nha khoa nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lọ Pâte Nécronerve chứa Arsenic trioxide (As2O3), là chất độc. Ảnh: CA

Cơ quan công an đã thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve và 5 hộp Arsenic Blue 5g. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ các mẫu sản phẩm đều chứa Arsenic trioxide - thạch tín, là hóa chất có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe con người. Tổng khối lượng hóa chất độc hại bị thu giữ lên tới hơn 674g.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng cầm đầu đường dây đã tiêu thụ hơn 3.000 hộp sản phẩm chứa thạch tín cho nhiều cơ sở nha khoa trên cả nước.

Thông tin này lập tức khiến nhiều người lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Vũ Mạnh Tuấn, Viện Đào tạo Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, cách đây nhiều năm, Arsenic từng được sử dụng trong nha khoa để diệt tủy răng song việc sử dụng hóa chất này phải tuân thủ quy trình và chỉ định vô cùng chặt chẽ.

“Tại Việt Nam, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, Arsenic hầu như không còn được sử dụng trong nha khoa. Các phương pháp gây tê, diệt tủy hiện nay đã có nhiều loại thuốc an toàn hơn, thay thế Arsenic”, PGS Tuấn nói.

Theo chuyên gia này, Arsenic là chất độc rất khó kiểm soát khi sử dụng. Chỉ cần dây ra lợi, đặc biệt ở những vị trí sát lợi hoặc không kín khít, Arsenic có thể ngấm theo nước bọt, gây hoại tử lợi và xương hàm. Khi đó, việc xử lý tổn thương ở xương hàm và tổ chức lợi vô cùng khó khăn.

"Hiện nay, Trường Đại học Y Hà Nội không giảng dạy thực hiện kỹ thuật này trên lâm sàng", PGS.TS Vũ Mạnh Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết, trước đây, trong những trường hợp buộc phải sử dụng Arsenic, chỉ định được kiểm soát rất nghiêm ngặt: Lỗ sâu răng còn đủ các thành thân răng, không lộ tủy, không có các thành sát với tổ chức lợi, răng không nứt dọc.

"Khi đặt Arsenic, người thực hiện cần rất thận trọng và đảm bảo tính an toàn cho bệnh nhân khi quyết định lượng Arsenic cho lỗ sâu, đảm bảo sự kín khít tối đa của vật liệu trám phía trên, thời gian khám kiểm tra và đánh giá lại cần phải đảm bảo sự tuân thủ (khoảng 3-5 ngày cần khám lại và loại bỏ)… Những lỗ sâu sát lợi, hở hoàn toàn là chống chỉ định tuyệt đối.

Ngay cả các thao tác khi đặt thuốc cũng có quy định rất chặt chẽ, đảm bảo không để dính thuốc vào niêm mạc miệng.

PGS Tuấn nhấn mạnh, việc sử dụng Arsenic để diệt tủy răng trước đây chỉ áp dụng trong những chỉ định rất hạn chế. Với sự phát triển của y học hiện nay, phương pháp này gần như không còn chỗ đứng trong thực hành nha khoa. Hiện một số hãng cung cấp vật liệu nha khoa có uy tín cao đã không còn phân phối sản phẩm diệt tủy chứa hóa chất này.