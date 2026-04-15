Những ngày qua, trên quốc lộ N2 đoạn qua xã Thạnh Hóa (Tây Ninh), nhiều tài xế đang chạy nhanh phải hãm phanh, điều chỉnh tốc độ khi thấy CSGT đứng sát mép đường, cầm thiết bị hướng về dòng xe.

Khi lại gần, tài xế mới nhận ra đó chỉ là hình nộm bằng nhựa, xốp được tạo hình tỉ mỉ. Tuy nhiên, với sắc phục vàng đặc trưng và tư thế bắn tốc độ chuẩn, hình nộm vẫn đánh lừa thị giác của lái xe từ xa.

Sự xuất hiện của các "chiến sĩ" đặc biệt này nhanh chóng được bàn tán sôi nổi. Nhiều người dân và tài xế cho rằng đây là cách làm sáng tạo, giúp người lái tự giác giảm tốc mà không cần lực lượng chức năng trực tiếp có mặt.

“Chưa cần biết thật hay giả, chỉ cần thấy bóng trang phục CSGT từ xa là mọi người đã tự ý thức đi chậm lại. Đây là cách nhắc nhở trực quan, hiệu quả, giúp bảo đảm an toàn cho cả tài xế lẫn người dân ven đường”, anh Trần Văn Tuấn, người dân địa phương, chia sẻ.

Theo người dân, Quốc lộ N2 là tuyến huyết mạch nhưng cũng là "điểm nóng" về an toàn giao thông tại Tây Ninh. Do đặc thù đường thẳng tắp, mặt đường khá tốt nên nhiều lái xe chủ quan, thường xuyên vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định.

Ngoài ra, đây là tuyến có mật độ phương tiện hỗn hợp cao, tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu diễn ra phổ biến, dẫn đến nhiều vụ va chạm nghiêm trọng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tính đến ngày 15/4, mô hình "CSGT bắn tốc độ" đã được lắp đặt tại 9 vị trí trên dọc tuyến Quốc lộ N2. Đây là một phần trong đợt cao điểm tổng kiểm soát vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 16/3 đến 15/6.

Mục đích chính của mô hình là nâng cao ý thức tự giác của người cầm lái. Trong thời gian tới, các hình nộm này sẽ được di chuyển linh hoạt và nhân rộng tại các "điểm đen" giao thông hoặc những đoạn đường có tình hình phức tạp.

Đáng chú ý, để tránh tình trạng tài xế "nhờn" luật, lực lượng CSGT vẫn duy trì các tổ công tác trực tiếp làm nhiệm vụ xen kẽ gần các vị trí đặt mô hình. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường lắp đặt camera giám sát và tuần tra lưu động bằng xe mô tô để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.