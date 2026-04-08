Chiều 8/4, phiên sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) tiếp tục phần xét hỏi.

Bị truy tố, xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. Trước khi phiên tòa diễn ra, TAND TPHCM đã phát đi thông báo kêu gọi bị cáo ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời hợp tác nhằm bảo đảm quyền bào chữa và tự bào chữa.

Tuy nhiên, bị cáo không ra đầu thú, nên TAND TPHCM tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan. Ảnh: Bộ Công an

Tại phiên tòa, HĐXX thông báo bị cáo Lan đã tự nguyện nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với 2 bất động sản đứng tên bị cáo Lan.

Trước đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Lan cho biết đã nhiều lần liên hệ để vận động bị cáo trở về Việt Nam đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo Lan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, có khối u nghi ung thư phổi và mắc chứng trầm cảm nặng nên chưa thể về nước. Hồ sơ bệnh án của bị cáo đã được gửi về và được luật sư chuyển đến cơ quan chức năng.

Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh này, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo Hồng đã nộp lại 1,6 tỷ đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả.

Theo cáo buộc, bị cáo Hồng và bị cáo Lan vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong quá trình nhận chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn, hai bị cáo Đặng Phước Dừa và Lê Y Linh đã đến Sở Tài chính, trực tiếp đưa hai công văn trên cho bị cáo Lan và nhờ giúp việc sắp xếp để giao đất cho Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án.

Do bị cáo Dừa là chỗ quen biết với chồng của bị cáo Lan nên khi Dừa đưa tiền, bị cáo Lan không nhận. Dừa hứa rằng khi thực hiện xong dự án sẽ để cho bị cáo Lan mua một căn chung cư.