Theo CNN, Quốc hội Mỹ tối 30/9 đã không thể thông qua dự luật chi tiêu tạm thời để giúp chính phủ Mỹ duy trì ngân sách hoạt động đến ngày 21/11. Ngân sách hiện tại sẽ hết hạn vào lúc 0h01 ngày 1/10 (giờ địa phương) và việc dừng hoạt động sẽ chính thức bắt đầu ngay sau đó.

Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng tiến hành bỏ phiếu cho một đề xuất thay thế, nhằm kéo dài ngân sách đến hết tháng 10. Song, đề xuất này thất bại vì không nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump.

Tranh cãi lớn nhất của đợt đóng cửa chính phủ liên bang lần này liên quan đến dịch vụ chăm sóc y tế, khi đảng Dân chủ muốn bổ sung các chương trình trợ giá chăm sóc y tế vào dự luật ngân sách, còn đảng Cộng hòa muốn 2 vấn đề này phải tách biệt.

Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa từ nửa đêm ngày 30/9 (giờ địa phương). Ảnh: NYT

Theo báo The Hill, Văn phòng Quản lý hành chính và Ngân sách Mỹ (OMB) đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chính phủ thực hiện kế hoạch đóng cửa một cách có trật tự.

"Hiện không rõ đảng Dân chủ sẽ duy trì lập trường của họ trong bao lâu, khiến việc dự đoán thời gian chính phủ phải tạm dừng hoạt động trở nên khó khăn. Các cơ quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, chúng tôi sẽ cung cấp thêm hướng dẫn khi cần thiết", Giám đốc OMB Russell Vought cho biết.

Trong lịch sử, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa tổng cộng 21 lần với lần gần nhất xảy ra vào năm 2018, kéo dài 34 ngày. Ở đợt đóng cửa này, đã có khoảng 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc mà không được nhận lương.

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ, trong mỗi ngày chính phủ đóng cửa sẽ có khoảng 750.000 nhân viên liên bang bị cho tạm nghỉ việc. Các hoạt động thiết yếu như an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, kiểm soát nhập cư và kiểm soát không lưu vẫn sẽ tiếp tục được duy trì, nhưng nhiều dịch vụ công khác có thể bị gián đoạn.

Hiện tại, một số cơ quan liên bang Mỹ đã công bố kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong trường hợp chính phủ đóng cửa. Bộ Giáo dục thông báo gần như toàn bộ nhân viên của cơ quan này sẽ tạm nghỉ việc, trong khi phần lớn nhân viên của Bộ An ninh Nội địa vẫn tiếp tục làm việc.