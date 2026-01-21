Chiều 21/1, Đồn Biên phòng (ĐBP) Đắk Long (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một đối tượng người Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 16h ngày 20/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Lanh Tôn (xã Đắk Môn, Quảng Ngãi), ĐBP Đắk Long chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, ĐBP Rơ Long, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) cùng Công an các xã Đắk Long, Đắk Môn, phát hiện một người điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe và áo khoác của đối tượng cất giấu 12.087 viên nén màu hồng và xanh (nghi là ma túy tổng hợp), được đựng trong 60 túi ni lông.

Đối tượng người Lào bị bắt giữ cùng tang vật hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: B.P

Đối tượng bị bắt giữ là Nhụt Xay Nhạ Lan (28 tuổi), quốc tịch Lào, trú tại huyện Xản Xay, tỉnh Attapư (Lào).

Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng viên nén (hồng phiến), được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa Việt Nam để giao cho người khác, với tiền công là 20 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.