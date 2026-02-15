XEM CLIP:

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Thông Tây Hội đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Trần Đức Anh (SN 1998).

Đối tượng Lê Trần Đức Anh. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Đức Anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn trên Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh). Toàn bộ tang vật vụ trộm đã bị thu giữ.

​Trước đó, anh V.V.C. (SN 1980) đến Công an phường Thông Tây Hội trình báo vào lúc 12h30 ngày 14/2. Cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Thọ bị kẻ gian cắt khóa đột nhập. Anh C. xác định mất 51 điện thoại di động các loại.

Thực nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Đức Anh thừa nhận toàn bộ hành vi. Đối tượng khai nhận đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

​Đức Anh thường xuyên lên mạng xã hội để tìm kiếm các cửa hàng có sơ hở. Đối tượng chuẩn bị kềm thủy lực, găng tay, khăn che mặt và chọn thời điểm đêm khuya để thực hiện hành vi.

​Trước khi đột nhập cửa hàng của anh C., đối tượng đã tiếp cận một số cửa hàng khác nhưng bất thành do hệ thống khóa nhiều lớp.