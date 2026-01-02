XEM CLIP:

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến nhóm “hiệp sĩ đường phố" do Nguyễn Thanh Hải (SN 1971, ngụ phường Hiệp Thành, TPHCM) cầm đầu.

Trong diễn biến mới nhất, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Trần Văn Công (SN 1987, quê Hải Dương, ngụ tỉnh Đồng Nai) – chủ tài khoản YouTube, TikTok “Công Trần TV” – là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Nguyễn Thanh Hải trong vụ án.

Youtuber tham gia vụ chuộc người để trục lợi

Theo kết quả điều tra, Trần Văn Công đã bị khởi tố về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an lấy lời khai của Trần Văn Công. Ảnh: CA

Dù không trực tiếp nhận tiền từ gia đình các nạn nhân, Trần Văn Công giữ vai trò quan trọng trong việc dàn dựng, quảng bá hình ảnh cho nhóm và thu lợi lớn từ doanh thu quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Công sở hữu hệ thống tài khoản có lượng tương tác cao, với hơn 539.000 người đăng ký trên YouTube và hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Fanpage, TikTok.

Theo nguồn tin, ban đầu Công hoạt động trên mạng xã hội với nội dung thiện nguyện, tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Công kết hợp với Nguyễn Thanh Hải, tự xưng là “hiệp sĩ đường phố”, để triển khai nhiều chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý trên không gian mạng.

Thông tin điều tra cho thấy, trong giai đoạn đầu thực hiện các vụ “giải cứu - chuộc người” là nạn nhân bị lừa sang Campuchia, Nguyễn Thanh Hải liên hệ với các đầu mối tại nước bạn để đưa nạn nhân đến khu vực biên giới, cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó nhóm của Hải tổ chức đón về trong nước.

Trần Văn Công và Nguyễn Thanh Hải tự xưng “hiệp sĩ đường phố”, tham gia giải quyết các vụ tranh chấp nợ nần, tình – tiền rồi đăng tải clip lên mạng xã hội, xâm phạm quyền cá nhân của nhiều người. Ảnh: CA

Khi có sự tham gia của Công, do từng qua lại nhiều lần nên đối tượng này thông thạo đường đi, lối lại tại Campuchia. Công cũng tự xưng là “hiệp sĩ đường phố”, trực tiếp dẫn dắt Nguyễn Thanh Hải xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch để đưa người về, qua đó tạo kẽ hở nâng giá tiền chuộc nhằm trục lợi bất chính.

Số tiền thu được sau đó được Hải chia lại một phần cho Công. Ngoài ra, Công và Hải còn hưởng lợi lớn từ doanh thu quảng cáo trên các clip ghi lại cảnh “giải cứu” được đăng tải lên mạng xã hội.

Tùy tiện trấn áp người dân, đăng clip bêu xấu lên mạng

Một số người từng tham gia nhóm “hiệp sĩ đường phố” do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu cho biết, họ đã rời nhóm do bức xúc trước việc Hải bị cho là “ém” các khoản tiền hỗ trợ từ một số cơ quan Nhà nước và các nhà hảo tâm dành cho thành viên. Bên cạnh đó, các cựu thành viên cũng nhận thấy nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động của nhóm.

Theo lời kể của một cựu thành viên, trước đây Nguyễn Thanh Hải từng tham gia phòng, chống tội phạm khá hiệu quả. Tuy nhiên, từ khi có sự xuất hiện của Trần Văn Công, hoạt động của nhóm bắt đầu biến tướng, thường xuyên trấn áp người dân và quay clip đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Thanh Hải và đồng bọn. Ảnh: CA

Không chỉ dừng lại ở việc chuộc người, nhóm của Nguyễn Thanh Hải và Trần Văn Công còn can thiệp vào các vụ tranh chấp nợ nần, tình – tiền. Hải và Công phân công người quay phim, dựng clip rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý.

Trong các video này, nhóm của Hải thường sử dụng lời lẽ trấn áp, thậm chí tra hỏi, tự ý bắt, giữ người trái phép. Việc đăng tải hình ảnh nhạy cảm, đời sống riêng tư của cá nhân lên mạng xã hội đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của nhiều người.

Nguyễn Thanh Hải khi khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Hiện Nguyễn Thanh Hải đã bị khởi tố về 3 tội danh gồm: “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các cá nhân là nạn nhân của nhóm Nguyễn Thanh Hải và Trần Văn Công sớm liên hệ, trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.