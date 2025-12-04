Ngày 4/12, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Văn Cung (50 tuổi, ngụ phường Phú Định, TPHCM) 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, tháng 6/2022, Cung sinh sống cùng vợ là bà Hồ Thị Lan P., cháu L.H.N.T. (con chung) và cháu L.H.K.N. (sinh ngày 26/7/2012, con riêng của bà P.).

Khoảng 5h một ngày trong tháng 6/2022 (không rõ ngày cụ thể), khi bà P. đi làm, trong nhà chỉ còn Cung, cháu T. và cháu N.

Thấy cháu N. chơi dưới sàn nhà, Cung xuống đùa giỡn cùng cháu. Trong lúc chơi đùa, ông ta nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu N. nên đã thực hiện hành vi đồi bại.

N. sau đó còn bị cha dượng hãm hại nhiều lần nhưng không dám nói với ai vì sợ bị la mắng, ảnh hưởng đến gia đình.

Sau thời gian dài chịu đựng, ngày 1/9/2024, cháu N. đã đến Công an phường 15, quận 8 (cũ) trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Cung đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Lê Văn Cung là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em được pháp luật bảo vệ; làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.