NNgười phụ nữ Nghệ An đòi gần 2.000m2 đất mua năm 1985 giá 4.500 đồng

Theo trình bày của bà H. (ngụ tỉnh Nghệ An), năm 1985, bố mẹ của bà nhận chuyển nhượng một thửa đất tại tỉnh Nghệ An từ cụ Th. với giá 4.500 đồng.

Tài sản nhận chuyển nhượng gồm hai gian nhà, một chuồng trâu và một số cây trồng trong vườn. Tuy nhiên, giấy tờ mua bán thời điểm đó không ghi rõ địa chỉ, diện tích cũng như ranh giới thửa đất.

Sau khi bán tài sản, gia đình cụ Th. chuyển đi nơi khác. Bố mẹ bà H. tháo dỡ ngôi nhà cũ để trồng cây trên khu đất này nhưng chỉ sử dụng trong một thời gian rồi bỏ hoang.

Đến năm 1990, vợ chồng ông T. được hợp tác xã giao một thửa đất tại khu vực trên để sử dụng. Sau khi nhận đất, vợ chồng ông T. xây dựng nhà cửa, trồng cây và khai hoang thêm diện tích xung quanh để phát triển kinh tế.

Năm 1995, ông T. kê khai và được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 700m2 (gồm đất ở và đất vườn), dù chưa xác định rõ số thửa và tờ bản đồ.

Bộ Xây dựng trả lời về việc nhà sắp sập vẫn không được xây mới vì quy hoạch treo

Theo phản ánh, ngôi nhà của gia đình được xây dựng từ năm 1967 với kết cấu tường gạch, mái tôn. Sau gần 60 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng: tường nghiêng, xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ bị đổ sập.

Khi người dân liên hệ với UBND phường để xin cấp phép xây dựng thì được trả lời "nhà bị vướng quy hoạch mở rộng đường, diện tích sau khi trừ lộ giới không đủ điều kiện xây dựng mới".

UBND phường chỉ đồng ý cho sửa chữa một số hạng mục như thay mái tôn, lát nền. Tuy nhiên, theo người dân, do công trình đã quá cũ, nhiều phần kết cấu bị mục nát nên khó có thể sửa chữa. Nếu tháo dỡ để sửa, nguy cơ đổ sập là rất cao.

Đáng chú ý, quy hoạch lộ giới tuyến đường liên quan đã được xác lập từ năm 1995, nhưng đến nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để triển khai mở rộng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn từ chối cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho hộ dân.

Hà Tĩnh ra lệnh mới cho chủ đầu tư dự án có loạt biệt thự gần bờ biển đổ sập

Ngày 20/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến loạt biệt thự sát biển Xuân Thành bị đổ sập sau bão số 10 (Bualoi), kết luận giám định xác định nguyên nhân là do chủ đầu tư không thi công kè biển theo nội dung đã được cấp phép. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư là Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành vẫn chưa khắc phục sự cố.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi các bên liên quan đốc thúc xử lý sự cố. Tuy nhiên, việc triển khai khắc phục vẫn chưa được thống nhất, dẫn đến chậm trễ trong quá trình xử lý dự án.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ quy trình xử lý sự cố theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đồng thời soát xét, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng dự án, bao gồm cấp phép xây dựng, kiểm tra thi công và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Xây dựng đề xuất ‘siết’ mua bán nhà ở xã hội: Sau 5 năm không được bán tự do

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất kiểm soát chặt hơn việc mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Một dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng trên 5 năm ở Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Theo dự thảo, sau thời hạn 5 năm, người sở hữu nhà ở xã hội khi có nhu cầu chuyển nhượng sẽ không còn được tự do bán theo cơ chế thị trường như hiện nay, mà chỉ được giao dịch với người đủ điều kiện hưởng chính sách. Đề xuất này nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách, đồng thời tạo thêm cơ hội cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở.

Thực tế cho thấy, sau một thời gian đưa vào sử dụng, nhiều dự án nhà ở xã hội đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Tại Hà Nội, không ít căn hộ sau 5-10 năm được giao dịch với mức giá tiệm cận nhà ở thương mại, phản ánh sức cầu lớn trên thị trường và những biến động về mặt bằng giá.

Gia đình thu nhập 40 triệu/tháng, hơn 10 năm mới mua nổi căn nhà ở xã hội 70m2

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại các Nghị định 261/2025/NĐ-CP và 54/2026/NĐ-CP), trong đó đáng chú ý là đề xuất nới điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo quy định hiện hành, người có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng mới thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tại dự thảo mới, mức trần này được đề xuất nâng lên đáng kể.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất, đối với trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng.

Với hộ gia đình đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không vượt quá 50 triệu đồng/tháng.