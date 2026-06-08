Chiều 8/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật xu hướng thời tiết chi tiết tại các khu vực trên cả nước trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (từ 10-12/6).

Đáng chú ý, sự xuất hiện bất ngờ của một đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng 6 (sau 12 năm, kể từ 2014) ngay trước thềm kỳ thi tốt nghiệp làm thay đổi quy luật thời tiết oi nóng thường thấy của mùa hè. Khối khí mát này tràn xuống khiến thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ có nhiều biến động. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ

Trong các ngày từ 10-12/6, thời tiết phổ biến ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

Trong hai ngày 10-11/6, khu vực có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày 12/6, lượng mưa giảm, thời tiết ít mưa và ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Từ ngày 10-12/6, thời tiết chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực phía Bắc trong các ngày 10 và 11/6 có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi, ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ

Thời tiết ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ; thấp nhất từ 25-28 độ.

Dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ 10-12/6). Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các thí sinh và phụ huynh cần lưu ý theo dõi sát tình hình thời tiết tại địa phương mình, đặc biệt là các khu vực được dự báo có mưa lớn cục bộ vào chiều tối để chủ động phương án di chuyển đến điểm thi an toàn, chuẩn bị trang phục phù hợp (áo mưa, ô dù) nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho kỳ thi.