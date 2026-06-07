Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 6/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 6/6 đến 7h ngày 7/6 tại một số điểm vượt 30mm, trong đó trạm Bản Giang (Lai Châu) đạt 31,8mm, Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 94mm và Tân Lập 2 (Tuyên Quang) lên tới 132,6mm.

Dự báo chiều tối và đêm 7/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn dồn dập. Ảnh: Hoàng Minh

Tuy nhiên, đợt mưa lớn đáng chú ý hơn được dự báo bắt đầu từ chiều tối và đêm 8/6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to từ chiều tối 8/6 đến hết 9/6.

Khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ cùng phía Bắc các tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang sẽ có mưa to đến rất to kèm giông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tại các khu vực còn lại của Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, mưa vừa, mưa to và giông cũng xuất hiện trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo mưa cực đoan, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường độ rất lớn, vượt 100mm trong vòng 3 giờ. Đây là điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Sang ngày và đêm 9/6, mưa lớn vẫn duy trì tại khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa phổ biến dao động từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Tây Bắc Bộ còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và kéo dài đến khoảng ngày 12/6. Từ khoảng ngày 13/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 11/6; từ khoảng ngày 12-13/6, có nắng nóng cục bộ.

Người dân tại các địa phương miền núi cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn giông cũng như nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng do mưa lớn kéo dài.