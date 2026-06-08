Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/6, trước khi không khí lạnh tràn về gây mưa lớn từ chiều tối, ban ngày khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Khu vực TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt nhất với nhiệt độ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 8/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng duy trì với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Hà Nội mưa lớn, dịu mát từ đêm. Ảnh: Hoàng Minh

Từ đêm 8-9/6, không khí lạnh cuối mùa kết hợp hội tụ gió khiến Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông; trời chuyển mát. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm sâu từ ngày 9/6, mức cao nhất không quá 30 độ.

Cũng từ chiều tối 8-9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Các chuyên gia nhận định, đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần.

Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày 8/6, có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 8/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.