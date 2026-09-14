Sát thủ tàng hình Gladius 2, mẫu đạn tuần kích phản lực mới của Ba Lan khiến phòng không đứng hình. Ảnh: WB GROUP/defence-blog.com

WB Group vừa chính thức công bố tại MSPO 2026 mẫu đạn tuần kích Gladius 2, còn được gọi là Warmate 30, vũ khí một chiều mang đầu đạn 30 kg, dùng động cơ phản lực tuabin, thiết kế bay cánh liền thân nhằm giảm mạnh tín hiệu radar và nhiệt, mở ra khả năng đột phá sâu vào hậu phương đối phương với tốc độ và khả năng ẩn mình vượt trội so với các thế hệ loitering munition (đạn tuần kích/máy bay không người lái cảm tử) trước đó.

Gladius 2 không đơn thuần là bản nâng cấp trong hệ thống Gladius hiện có của Ba Lan. Đây là sản phẩm của chương trình phát triển Gladius 2, được thiết kế từ đầu để bổ sung tầng tấn công sâu, cho phép lực lượng vũ trang Ba Lan và đối tác xuất khẩu tấn công các mục tiêu giá trị cao, nhạy cảm về thời gian ở khoảng cách vài trăm kilomet, ngay cả trong môi trường bị từ chối truy cập và chống tiếp cận dày đặc.

Hệ thống được tích hợp chặt chẽ vào kiến trúc trinh sát-tấn công Gladius và hệ thống chỉ huy Topaz, cho phép chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa máy bay trinh sát FT-5 và các hiệu ứng viên tấn công.

Đặc điểm nổi bật nhất của Gladius 2 nằm ở thiết kế khí động học và vật liệu. Máy bay không người lái sử dụng cấu hình cánh liền thân (flying wing) dạng cranked-arrow không đuôi, kết hợp flaperons và kết cấu composite.

Cấu hình này giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar so với các thiết kế cánh cố định truyền thống có thân và đuôi rõ rệt.

Lối hút khí được bố trí trên mặt trên phần trước thân, góp phần che chắn tín hiệu nhiệt từ động cơ và giảm khả năng bị phát hiện từ phía dưới hoặc góc nghiêng.

Sát thủ tàng hình Gladius 2 mới của Ba Lan khiến phòng không đứng hình. Ảnh: thedefensenews.com

Kết cấu composite không chỉ nhẹ mà còn hỗ trợ giảm cả dấu hiệu nhiệt, khiến Gladius 2 khó bị các hệ thống radar và cảm biến hồng ngoại phát hiện hơn so với các đạn tuần kích cánh quạt hoặc điện thông thường.

Những đặc tính này biến Gladius 2 thành vũ khí có khả năng thâm nhập vùng A2/AD tốt hơn, buộc đối phương phải duy trì trạng thái cảnh giác cao hơn trên diện rộng.

Về động cơ, Gladius 2 sử dụng động cơ phản lực tuabin do chính WB Group sản xuất tại Ba Lan, bắt đầu sản xuất năm 2026.

Đây là bước tiến quan trọng so với các mẫu Warmate trước đó chủ yếu dùng động cơ điện hoặc hybrid. Động cơ tuabin cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 450 km/h và tốc độ hành trình trên 150 km/h, giúp vũ khí nhanh chóng tiếp cận khu vực mục tiêu thay vì phải bay chậm và dễ bị đánh chặn.

Việc phóng được hỗ trợ bằng booster tên lửa, có thể thực hiện từ bệ phóng hiện có của hệ thống Gladius, từ xe chuyên dụng hoặc container, với thời gian sẵn sàng chiến đấu chỉ khoảng 5 phút.

Một số phiên bản thử nghiệm cho phép phóng không cần booster tùy theo điều kiện. Tầm hoạt động được công bố vượt 250 km, một số nguồn đề cập khoảng 300 km, với thời gian bay hơn 1 giờ, đủ để thực hiện nhiệm vụ tuần kích, bay theo điểm waypoint, loitering trên khu vực mục tiêu rồi tấn công khi điều kiện thuận lợi.

Tập đoàn WB ra mắt Gladius 2 (Warmate 30) tại MSPO 2026. Ảnh: breakingdefense.com/Bartosz Głowacki

Khối lượng cất cánh tối đa khoảng 100 kg, cho phép mang đầu đạn mô-đun nặng tới 30 kg. Các lựa chọn đầu đạn bao gồm phân mảnh, lõm xuyên (shaped charge/HEAT), nhiệt áp (thermobaric) và cấu hình đa năng HEDP.

Điều này giúp Gladius 2 linh hoạt trước nhiều loại mục tiêu, từ xe bọc thép, vị trí chỉ huy, kho hậu cần đến công sự kiên cố.

Hệ thống có thể hoạt động độc lập với định vị vệ tinh nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) trên máy, phù hợp với môi trường bị nhiễu GPS nặng.

Độ cao hoạt động điển hình từ 500 đến 1.500 mét so với mặt đất, trần bay tối đa 5.000 mét so với mực nước biển, hỗ trợ bay thấp theo địa hình để giảm thêm khả năng bị phát hiện.

Về mặt chiến thuật, Gladius 2 mở rộng đáng kể chiều sâu tấn công của hệ thống Gladius. Trong khi các hiệu ứng viên trước đây chủ yếu hoạt động trong phạm vi khoảng 100 km phục vụ hỏa lực sư đoàn và lữ đoàn, mẫu mới cho phép tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu phía sau tuyến đầu, phá vỡ hệ thống chỉ huy, trinh sát và phòng không của đối phương.

Khả năng tích hợp với Topaz và các cảm biến khác tạo chuỗi phát hiện-nhận diện-tấn công nhanh chóng, phù hợp với yêu cầu chiến trường hiện đại rút ra từ xung đột Nga-Ukraine.

Ảnh: Hệ thống trinh sát và tấn công GLADIUS - WB GROUP (Nguồn: WB Group)

Ba Lan đã đặt hàng hệ thống trong các hợp đồng lớn tài trợ bởi chương trình SAFE của EU, và WB Group đang ở giai đoạn sản xuất tỷ lệ thấp ban đầu, với một số mẫu đã được trưng bày tại MSPO 2026.

Từ góc độ công nghệ, Gladius 2 thể hiện xu hướng rõ nét của châu Âu trong việc phát triển loitering munition tốc độ cao, giảm tín hiệu và tầm xa, thay vì chỉ dựa vào số lượng lớn các máy bay chậm và rẻ.

Việc tự chủ động cơ tuabin và vật liệu composite cho thấy nỗ lực giảm phụ thuộc bên ngoài. Tuy nhiên, các thông số chính xác về RCS, chi phí đơn vị và lịch trình sản xuất hàng loạt vẫn chưa được công bố đầy đủ, đây là điểm cần theo dõi trong thời gian tới.

Dù vậy, với sự kết hợp giữa tốc độ, độ ẩn mình và khả năng tích hợp hệ thống, Gladius 2 đặt ra thách thức mới cho các hệ thống phòng không hiện đại vốn được tối ưu chống lại các mối đe dọa chậm hơn.

Gladius 2 không chỉ là một đạn tuần kích mới mà là bước tiến quan trọng giúp Ba Lan và châu Âu sở hữu công cụ tấn công sâu linh hoạt, khó phát hiện hơn.

(Theo defence-blog.com, thedefensenews.com, breakingdefense.com, adriadefense.com)



