Hệ thống tên lửa phòng không BUK-M3 Viking. Ảnh: defencesecurityasia.com

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng phức tạp với các mối đe dọa từ máy bay tàng hình thế hệ thứ năm, tên lửa hành trình, UAV và thậm chí cả tên lửa siêu thanh, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Viking của Nga nổi lên như một giải pháp phòng thủ đáng chú ý.

Được phát triển bởi Tập đoàn Almaz-Antey và quảng bá rộng rãi qua Rosoboronexport, hệ thống tên lửa phòng không Viking, phiên bản xuất khẩu của Buk-M3, không chỉ kế thừa truyền thống của dòng Buk mà còn mang đến những nâng cấp công nghệ đáng kể, giúp nó trở thành lựa chọn hấp dẫn trên thị trường vũ khí quốc tế.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Viking được thiết kế để bảo vệ lực lượng mặt đất, các cơ sở quân sự và công trình quan trọng trước các cuộc tấn công đường không quy mô lớn, ngay cả trong điều kiện bị nhiễu điện tử và hỏa lực mạnh.

Điểm nổi bật về công nghệ nằm ở khả năng đa kênh và tính cơ động cao. Toàn bộ tổ hợp có thể triển khai từ trạng thái hành quân sang trạng thái chiến đấu chỉ trong khoảng 5-10 phút, đồng thời có khả năng rời vị trí chỉ sau khoảng 20 giây kể từ khi phóng tên lửa, nhờ khung gầm bánh xích cho phép hoạt động trên địa hình phức tạp mà không phụ thuộc nhiều vào đường sá.

Hệ thống còn được bọc giáp khoảng 15 mm, tăng cường độ bền vững trong môi trường chiến đấu gần.

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, Viking sử dụng tên lửa 9M317M (hoặc 9M317ME ở phiên bản xuất khẩu) với hệ thống dẫn đường radar chủ động giai đoạn cuối kết hợp hiệu chỉnh quán tính giữa hành trình.

Hệ thống tên lửa phòng không BUK-M3 Viking. Ảnh: defencesecurityasia.com

Điều này cho phép chế độ “bắn và quên”, giảm phụ thuộc vào radar dẫn đường liên tục và tăng khả năng chống nhiễu. Tên lửa dài khoảng 5,2 mét, đường kính 0,36 mét, trọng lượng khoảng 710 kg, mang đầu đạn nổ mạnh phân mảnh với ngòi nổ gần.

Tốc độ tên lửa vượt quá Mach 4, trong khi khả năng đánh chặn mục tiêu có vận tốc lên đến khoảng 4800 m/s (tương đương Mach 8,8 theo một số nguồn).

Tầm bắn nghiêng đối với máy bay có diện tích phản xạ radar 2 mét vuông đạt tới 65 km, độ cao tối đa khoảng 25 km. Đối với tên lửa đạn đạo chiến thuật, tầm đánh chặn khoảng 25 - 50 km tùy nguồn, trong khi tên lửa hành trình bị hạn chế hơn ở mức khoảng 20 km.

Trực thăng có thể bị tấn công ở khoảng cách tới 60 km, còn trực thăng đang lơ lửng chỉ khoảng 12 km.

Một trong những ưu thế công nghệ lớn nhất của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Viking là khả năng đa mục tiêu. Ở cấp độ tổ hợp, Viking có thể theo dõi và tấn công đồng thời lên đến 36 mục tiêu, với khoảng 72 kênh tên lửa.

Mỗi đơn vị phóng tự hành 9A317ME mang 6 quả tên lửa sẵn sàng và khoảng cách giữa các lần phóng chỉ 2 - 3 giây. Thời gian phản ứng từ phát hiện đến phóng tên lửa khoảng 10 giây.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Viking. Ảnh: Tass

Hệ thống radar mảng pha tích hợp trên xe phóng cùng radar chiếu sáng và dẫn đường 9S36ME hỗ trợ phát hiện mục tiêu bay thấp hiệu quả, kết hợp theo dõi quang nhiệt/hồng ngoại giúp hoạt động ngày đêm, mọi thời tiết.

Viking còn có thể hoạt động tự chủ với các đơn vị phóng tự hành hoặc tích hợp với radar tầm xa hơn như Nebo-M để mở rộng vùng phát hiện, thậm chí kết nối với các bệ phóng mang tên lửa tầm xa hơn nhằm tăng tầm đánh chặn lên khoảng 120-130 km trong một số cấu hình nâng cao.

So với các hệ thống tầm trung phương Tây như IRIS-T SLM, NASAMS III hay SAMP/T, các phân tích từ phía Nga nhấn mạnh rằng Viking vượt trội về hiệu suất hỏa lực tổng thể nhờ số lượng kênh mục tiêu lớn và tốc độ triển khai nhanh hơn, dù tốc độ phóng từng bệ có thể không cao bằng.

Khả năng chống nhiễu điện tử, độ cơ động trên địa hình khó khăn và khả năng đánh các mục tiêu tàng hình, bao gồm cả F-35 hay F-22 theo tuyên bố của nhà sản xuất, khiến hệ thống này được định vị như một “lá chắn trời” linh hoạt cho lực lượng mặt đất.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Viking thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ dẫn đường hiện đại, khả năng đa nhiệm và tính cơ động cao của dòng Buk được nâng cấp.

Với những thông số kỹ thuật nêu trên, Viking không chỉ phục vụ nhu cầu phòng không chiến thuật mà còn mở ra tiềm năng xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia tìm kiếm giải pháp phòng thủ hiệu quả trước các mối đe dọa đường không ngày càng đa dạng và tinh vi.

(Theo vpk.name, defencesecurityasia.com, english.defensearabia.com)