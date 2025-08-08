U21 bóng chuyền Việt Nam có sự khởi đầu đẹp như mơ khi đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0 trong trận ra quân giải bóng chuyền U21 thế giới 2025. Chiến thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh có "vốn" điểm số, mà có thêm nhiều sự tự tin cho hành trình chinh phục sân chơi danh giá.

Ở lượt trận thứ 2 tại bảng A, các cô gái Việt Nam gặp Serbia. Đây là đối thủ được đánh giá là vừa sức, vì vậy Đặng Thị Hồng và các đồng đội có nhiều cơ hội giành thêm một chiến thắng tại giải.

Đặng Thị Hồng và các đồng đội có sự khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: Volleyballworld

Không chỉ có sự hưng phấn, nhiều tay đập của U21 bóng chuyền Việt Nam cũng có phong độ ấn tượng, trong đó đáng chú ý là Đặng Thị Hồng. Chủ công sinh năm 2006 ghi được 21 điểm, bao gồm 15 điểm tấn công, 4 điểm chắn bóng và 2 điểm phát bóng ở ngày ra quân.

Đối đầu với Serbia, Đặng Thị Hồng tiếp tục là ngòi nổ của U21 bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù vậy, nhằm cải thiện sức mạnh cho hàng công, HLV Trọng Linh cần có thêm những phương án chia lửa cho tay đập 19 tuổi. Quỳnh Phương, Bích Huệ, Phương Quỳnh... đều là những VĐV cho thấy rõ sự tiến bộ thời gian qua, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ghi điểm.

Các cô gái Việt Nam rất tự tin. Ảnh: Volleyballworld

Với mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp, HLV Trọng Linh nhiều khả năng tiếp tục sử dụng đội hình mạnh nhất. Ngoài khâu tấn công, các VĐV Việt Nam cũng phải chú ý hơn ở bước 1, chuyền 2.

Trận U21 bóng chuyền nữ Việt Nam vs Serbia diễn ra vào lúc 14h ngày 8/8 tại Surabaya (Indonesia).