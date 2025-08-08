Highlights vòng 1 FedEx St. Jude 2025. Nguồn: PGA Tour

Akshay Bhatia bước vào giai đoạn play-off FedEx Cup với tâm thế mới: bớt nhìn vào bảng xếp hạng, bớt để con số quyết định cảm xúc.

Mùa giải này, anh thừa nhận là “mất tinh thần” và “khó khăn nhất từng trải qua”, khi quá phụ thuộc vào điểm số FedEx Cup (sự kiện có tiền thưởng cao từ nhà tài trợ), thứ hạng thế giới hay suất Ryder Cup.

“Golf có thể nuốt trọn cuộc sống và hạnh phúc của bạn”, Bhatia nói; “nên tôi muốn tìm sự bình yên hơn, thay vì sống dựa vào trận đấu bất ổn”.

Akshay Bhatia khởi đầu tốt tại FedEx St. Jude Championship. Ảnh: PGA Tour

Sự thay đổi đã phần nào phát huy hiệu quả. Sau khi lọt vào nhóm đánh cuối tại 3M Open, Bhatia mở màn play-off FedEx Cup ở sự kiện St. Jude Championship với 62 gậy (Par70).

Đáng chú ý, golfer có 2 danh hiệu PGA Tour thực hiện 3 hố cuối với 4 gậy dưới par – gồm eagle tại hố 16, birdie các hố 17 và 18 – để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng St. Jude Championship.

Tay golf người Mỹ gốc Ấn Độ đứng thứ 45 FedEx Cup, gần như chắc suất dự BMW Championship (chặng 2 play-off), hướng tới mục tiêu lọt top 50 để góp mặt ở tất cả các giải Signature mùa sau.

Mùa này, Bhatia chưa vào top 10 kể từ The Players hồi tháng Ba, một phần vì gậy driver hỏng ở The Masters, phần khác vì áp lực thành tích.

Anh không đơn độc trong cuộc chiến cuối mùa. Wyndham Clark, nhà vô địch U.S. Open 2023, cũng đang cố giữ suất dự các giải lớn khi đứng thứ 49, khởi đầu tuần với 67 gậy.

Matt Fitzpatrick, hiện xếp thứ 41, tìm lại phong độ nhờ hợp tác HLV Mark Blackburn và có 4 giải liên tiếp vào top 10.

Cả Clark lẫn Fitzpatrick đều từng đứng ngoài top 70 nhưng trở lại mạnh mẽ nhờ những điều chỉnh trong tập luyện và tâm lý, minh chứng rằng ở golf, cuối mùa vẫn có thể là khởi đầu mới.

Đứng ngay sau Bhatia là Tommy Fleetwood với điểm gậy -7. Harry Hall, tay golf kỳ cựu Justin Rose, Bud Cauley cùng ghi điểm -6. Kim Si Woo của Hàn Quốc có 5 gậy dưới par.

Có 4 tay golf hiện cùng điểm -4; trong khi 8 người ghi điểm -3 – bao gồm Scottie Scheffler, số 1 thế giới và là đương kim giữ Cúp FedEx.

Scheffler có 4 birdie và không mắc lỗi trong 14 hố đầu. Tuy nhiên, ở hố 18 khó khăn, nhà vô địch The Open Championship kết thúc bằng bogey.

Dù vậy, điểm -3 cũng là khởi đầu không tệ của Scheffler tại St. Jude Championship – sự kiện có quỹ thưởng 20 triệu USD (tương đương 524,3 tỷ đồng); nhà vô địch sẽ giành 3,6 triệu USD (khoảng 94,4 tỷ đồng).