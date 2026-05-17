Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng thuộc UBND TP Hải Dương (cũ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 7/2024, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Bách vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân.

Bách tự giới thiệu có các mối quan hệ quen biết, có khả năng giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở.

Lực lượng chức năng thông báo quyết định đối với Phạm Công Sơn Bách. Ảnh: CACC.

Tin tưởng lời hứa hẹn này, bị hại đã giao cho Bách 180 triệu đồng để nhờ thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.