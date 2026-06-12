Ngày 12/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Bá Trường (SN 2001, trú phường Điện Bàn) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 8/5, Trường đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi chiếm đoạt điện thoại di động tại các cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động. Tiếp nhận vụ việc, Tổ công tác khu vực 3 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Theo điều tra ban đầu, trong các ngày 5 và 6/5, lợi dụng vị trí nhân viên đang làm việc tại hệ thống Thế Giới Di Động, Trường lén lấy 28 điện thoại iPhone mới xuất kho mang đi tiêu thụ, chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an đọc quyết định tạm giữ hình sự Trần Bá Trường. Ảnh: Thành Anh

Ngoài ra, Trường còn liên hệ với nhiều nhân viên trong hệ thống, gian dối thông báo có khách mua hàng. Sau khi nhân viên tạo đơn bán hàng và gửi mã QR trên hóa đơn để khách thanh toán, Trường sử dụng tài khoản bán hàng do công ty cấp để quét mã, xác nhận thanh toán nhằm hợp thức hóa giao dịch.

Khi tài khoản hết hạn mức giao dịch, Trường tiếp tục chiếm đoạt mã OTP của các nhân viên khác để đăng nhập và thực hiện thanh toán.

Bằng thủ đoạn trên, Trường chiếm đoạt thêm 56 điện thoại di động tại nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cơ quan công an xác định, tổng cộng Trường đã chiếm đoạt 84 điện thoại di động. Số tiền thu được từ việc bán tài sản được Trường dùng để đầu tư tiền ảo Bitcoin và đánh bạc trên không gian mạng, sau đó thua hết.

Đến nay, cơ quan công an đã truy vết, thu hồi 3 điện thoại liên quan vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm số tài sản còn lại để thu hồi cho bị hại.