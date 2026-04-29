Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh nén rãnh áp thấp (trục khoảng 22-24 độ vĩ Bắc) gây mưa giông cho miền Bắc, cục bộ có nơi mưa to và trời chuyển mát.

Ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ 21-24 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/4, sáng nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt phổ biến 21-23 độ.

Miền Bắc mưa giông do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng 29/4, khu vực Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm 29/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ngoài ra, ngày 29/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Các chuyên gia lưu ý, mưa giông sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, ngày 29-30/4, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%. Từ ngày 1/5, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng dịu dần.

Dự báo thời tiết ngày 29/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.