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Ngày 26/6, Công an xã Bà Điểm phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý 4 thanh thiếu niên về các hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, khoảng 1h ngày 22/6, công an phát hiện thông tin, hình ảnh một nhóm người đập phá tài sản, gây rối trật tự tại giao lộ Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm).

Nhóm 4 thanh thiếu niên khi bị đưa về làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Bà Điểm vào cuộc xác minh, trích xuất camera an ninh để truy xét những người liên quan.

Qua điều tra, công an xác định chiếc xe bị đập phá là xe bán tải van màu trắng, biển số 51M-856.xx, do anh N.M. Khang (SN 2007, ngụ phường Bình Tân) điều khiển.

Làm việc với công an, anh Khang cho biết vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn bộc phát khi tham gia giao thông. Theo đó, trong lúc lưu thông, anh bấm còi xin đường thì một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tỏ ra bực tức.

Người dân quay lại diễn biến vụ việc và chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Khi anh Khang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ, nhóm 4 thanh thiếu niên (2 nam, 2 nữ) đi trên 2 xe máy lập tức áp sát.

Tại đây, một nam thanh niên mặc áo thun đỏ, quần short trắng dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính cửa bên phụ, rồi đạp mạnh làm móp cửa xe. Chưa dừng lại, người này còn nhặt một mảnh kính vỡ định ném vào trong xe. Trong khi đó, hai cô gái đi cùng liên tục chửi bới, lăng mạ tài xế.

Gây án xong, cả nhóm tăng ga bỏ trốn. Vụ việc khiến kính cửa bên phụ của xe bán tải bị vỡ hoàn toàn, phần cửa bị móp méo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã đưa 4 người liên quan về trụ sở làm việc, gồm: V.A.G.H. (SN 2007, ngụ xã Vĩnh Lộc), Đ.T.T. (SN 2009, ngụ phường Gò Vấp), N.T.H.N. (SN 2009, ngụ phường Tân Thới Hiệp) và L.B.L. (SN 2008, ngụ phường Tân Hòa).

Tại cơ quan điều tra, cả 4 thừa nhận hành vi. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.