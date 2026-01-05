Công an xã Tân Hoà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái (20 tuổi). Đối tượng bị điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tiếp nhận một sản phụ sinh năm 2010 vào cuối tháng 2/2025. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chuyển dạ và đã hạ sinh một bé gái.

Nguyễn Quốc Thái tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đại diện bệnh viện nhận thấy sản phụ còn ở tuổi vị thành niên nên đã chủ động thông báo cho cơ quan công an. Lực lượng chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Quốc Thái là người thực hiện hành vi khiến nạn nhân mang thai. Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng này.