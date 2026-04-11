Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thế Bằng (SN 1962, ở phường Bạch Mai, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Thế Bằng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode (số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai) về giá dịch vụ, ngày 1/4, Bằng đã đỗ ô tô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư.

Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, ách tắc kéo dài từ khu vực barie đến cửa hầm và đường nội bộ khu chung cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân và an ninh trật tự trên địa bàn phường Bạch Mai.