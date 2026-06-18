Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thiên Hương đã sử dụng tài khoản TikTok “Hà My” (@h.my3208) để đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các đơn vị y tế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, đối tượng đã đăng tải 9 video clip có nội dung bịa đặt, vu khống, kích động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.