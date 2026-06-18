Ngày 18/6, TAND TPHCM tuyên phạt Trần Nhuận Gia (Wong Danny Gia, quốc tịch Mỹ) 11 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Đồng phạm Trần Thị Cẩm Tú (31 tuổi, ngụ phường Bình Thới, TPHCM) bị phạt 13 năm tù về cùng tội danh và 6 tháng tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác cũng phải lĩnh án từ 11-12 năm tù.

Theo cáo buộc, ngày 22/5/2024, Công an TPHCM nhận được nhiều tin báo của người dân về việc tại căn hộ A2-24.07, chung cư Xi Grand, phường 14, Quận 10 (nay là phường Diên Hồng), do Trần Nhuận Gia làm chủ, có nhận nuôi nhiều trẻ em không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong căn hộ có 3 cháu gồm: Huỳnh Tuấn K. (SN 2018), Huỳnh Tuấn Đ. (SN 2022) và cháu N. (SN 2024). Sau đó, Gia và Đoàn Lê Quốc Huy (27 tuổi, ngụ phường Diên Hồng) bị triệu tập lên cơ quan công an làm việc.

Theo lời khai của Gia và Huy, thông qua hội nhóm “Cho nhận con nuôi” trên mạng xã hội Facebook, họ đã mua 3 cháu bé trên về làm con nuôi.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NL

Cũng theo lời khai của hai người này, khi biết Gia cần người phụ giúp đưa, đón con nuôi đi học và đi giao nhận, trả tiền việc mua bán trẻ em về làm con nuôi, Huy nhận làm giúp với tiền công 10 triệu đồng/tháng.

Theo chỉ đạo của Gia, Huy thuê căn hộ tại chung cư Xi Grand rồi đưa các cháu bé mua được về đây nuôi dưỡng.

Đường dây mua bán trẻ em hình thành trên các hội nhóm Facebook

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tham gia vào đường dây mua bán trẻ em này ngoài Gia, Huy còn có Võ Thị Hồng, Lê Thị Diệu Liên, Nguyễn Thị Huyền Trân, Trần Thị Cẩm Tú và Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Gia thường xuyên truy cập các hội nhóm Facebook “Cho nhận con nuôi” và “Cho nhận con nuôi 2” để tìm người không có điều kiện nuôi con, rồi thỏa thuận mua các cháu bé.

Năm 2023, do hoàn cảnh khó khăn, chị Huỳnh Thị D. tham gia hội nhóm “Cho nhận con nuôi” trên Facebook và quen biết Trần Nhuận Gia. Qua trao đổi, Gia đồng ý nhận nuôi con trai chị D. là cháu Huỳnh Tuấn K., đồng thời hứa hỗ trợ 40 triệu đồng. Tuy nhiên, do không hoàn tất được thủ tục làm giấy khai sinh và giấy ủy quyền nuôi dưỡng cho cháu K., Gia chỉ đưa cho chị D. 13 triệu đồng.

Thông qua hội nhóm “Cho nhận con nuôi 2”, Gia được Trần Thị Cẩm Tú và Lê Thị Diệu Liên giới thiệu nhận nuôi con của chị Trần Thị Kim H. Do không có tiền đóng viện phí, chị H. đồng ý giao con là cháu N. để nhận 45 triệu đồng. Sau đó, Tú cùng Nguyễn Thị Huyền Trân tiếp tục giới thiệu cho Gia nhận cháu Đ. với số tiền 35 triệu đồng.

Đồng ý mua cháu N. và Đ., Gia sai Huy đi giao dịch với nhóm của Tú để giao tiền, nhận các cháu về.

Sau khi nhận 3 cháu bé về nuôi, Gia không thực hiện việc đăng ký nhận con nuôi đối với người nước ngoài tại cơ quan chức năng có thẩm quyền ở Việt Nam.

Nhằm hợp thức hóa việc mua trẻ và hoàn tất thủ tục đưa các cháu sang Mỹ, Gia đặt mua giấy khai sinh giả cho cháu Huỳnh Tuấn K. trên Facebook, đồng thời nhờ Trần Thị Cẩm Tú làm giả kết quả ADN giữa mình và cháu Đ. để làm giấy khai sinh cho cháu bé.

Theo lời khai của Gia, mục đích làm giả giấy tờ cho các cháu là để làm visa, xin thủ tục xuất cảnh cho các cháu định cư ở Mỹ.

Ngoài việc giới thiệu cho Gia nhận nuôi cháu K., Đ., nhóm của Trần Thị Cẩm Tú còn giới thiệu bán 2 trẻ sơ sinh khác để hưởng lợi.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Gia khai thêm, do nghe mẹ các cháu K., N. và Đ. nói hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng nuôi con và muốn con có tương lai tươi sáng nên Gia đã nhận nuôi các cháu.