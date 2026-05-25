Sáng nay (25/5), theo dự kiến, phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế sẽ tuyên án. Tuy nhiên, vị Chủ tọa đột ngột điều khiển phiên tòa quay lại phần xét hỏi.

HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) về mục đích bị cáo đồng ý để các chuyên viên nhận tiền từ các doanh nghiệp. Trả lời thẩm vấn, cựu Cục trưởng trình bày rằng, khi anh em ở Cục mang tiền lên chia cho bị cáo, ông Phong hỏi tiền ở đâu thì mọi người nói, một số doanh nghiệp đưa.

Lý do họ đưa tiền vì doanh nghiệp làm các hồ sơ nhưng làm đi làm lại không được. Khi đó, cán bộ của Cục giúp doanh nghiệp dịch thuật, hỗ trợ để làm đúng. Vậy nên, doanh nghiệp đã đưa tiền bồi dưỡng, song các anh em vẫn phải đúng quy trình mới được thông qua.

Vẫn theo lời khai của ông Nguyễn Thanh Phong, tiền doanh nghiệp đưa là tiền anh em làm ngoài giờ, nhưng đó cũng là cái sai của bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV

Cựu cục trưởng khai nhận, hàng năm, bị cáo còn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phải rút hồ sơ nhằm xem có thiếu sót không để hoàn thiện. Kiểm tra hậu kiểm thì không phát hiện ra sai sót.

Năm 2023 cơ quan chức năng cũng rút nhiều hồ sơ để kiểm tra, kết quả là hồ sơ được cấp đều đúng quy định... Bị cáo Phong khẳng định, chưa có hồ sơ cấp phép nào mà chuyên viên nhận tiền mà cấp phép sai quy định.

Trước câu hỏi của HĐXX cấp phúc thẩm về việc, doanh nghiệp làm đúng mà không đưa tiền có được cấp phép không, ông Phong trả lời: Đối với doanh nghiệp lớn, có phòng pháp chế làm rất tốt. Họ căn cứ công văn của Cục và làm đúng quy định vẫn được cấp phép. Tỷ lệ này rất lớn. Vẫn theo lời khai của ông Phong, bị cáo nhận tiền từ lãnh đạo phòng.

Còn theo lời khai của ông Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế), vào tháng 12/2022, bị cáo chỉ đạo nhân viên không nhận tiền. Điều này được anh em trong phòng ghi nhận. "Đúng như bị cáo Phong nói, các bị cáo không nhận tiền để bỏ qua sai phạm", lời khai của ông Hoàng.

Trước tòa, bà Bùi Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục ATTP) trình bày, đối với lĩnh vực quảng cáo, bị cáo được giao quản lý từ tháng 8/2018. Khi đó bị cáo không nghe trực tiếp từ bị cáo Phong về chủ trương thu tiền. Bị cáo biết chuyên viên nhận tiền cảm ơn từ doanh nghiệp thì sau đó đã gọi chuyên viên để hỏi.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, các bị cáo từng là chuyên viên của Cục ATTP cho hay, đều nhận chỉ đạo việc thu tiền của doanh nghiệp từ trưởng phòng.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Từ tháng 8/2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng mỗi hồ sơ. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị xác định đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm án cho nhiều bị cáo. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong được đề nghị giảm từ 4-5 năm tù. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Phong 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Trần Việt Nga được đề nghị giảm án từ 2-3 năm tù. Bản án sơ thẩm buộc bà Nga chấp hành hình phạt 15 năm tù về cùng tội Nhận hối lộ.