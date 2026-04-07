Mất lái ở cuộc đua La Liga, bấu víu Champions League

Tháng Tư lại đến, Real Madrid trở về đúng vị trí quen thuộc suốt nhiều thập kỷ qua: gần như tự loại mình khỏi cuộc đua La Liga vì những sai sót lặp đi lặp lại, và dồn mọi hy vọng vào Champions League.

Không đủ năng lượng để duy trì sự ổn định trong cuộc đua đường dài quốc nội, Real Madrid một lần nữa bấu víu giữa đại dương vào chiếc phao châu Âu.

Real Madrid thiếu ổn định tại La Liga. Ảnh: Diario AS

Cùng với đó là ký ức về những mùa giải rối ren ở La Liga – thậm chí còn tệ hơn hiện tại – nhưng lại kết thúc trong vinh quang châu lục với vài nỗ lực bùng nổ, như các năm 1998, 2000, 2016 và 2018.

Một dạng “bùa chú” từng khiến một bộ phận khán giả Bernabeu tin rằng thành công châu Âu đi ngược với quốc nội. Tuy nhiên, 2 chức vô địch Champions League gần nhất lại đến trong những mùa Real Madrid do Carlo Ancelotti dẫn dắt, thống trị La Liga.

Vực thẳm mà đội bóng của Alvaro Arbeloa đang đối diện không còn xa lạ. Trong 30 lần tham dự Champions League theo thể thức hiện tại (tính từ mùa 1995/96), có tới 21 lần họ bước vào vòng knock-out (tứ kết hoặc dừng ở vòng 1/8) khi đang kém đối thủ trên bảng xếp hạng La Liga.

Trong số này, 12 lần (bao gồm mùa này), khoảng cách với đội dẫn đầu là từ 7 điểm trở lên. Những con số này phản ánh rõ ưu tiên của Real Madrid, và tâm lý thiếu nhiệt huyết trong nhiều giai đoạn ở quốc nội.

Toán học thể hiện “Los Blancos” đang trong thế “được ăn cả, ngã về không” ở Champions League.

Đội bóng Hoàng gia giờ chỉ còn biết bám “chủ nghĩa huyền thoại” của mình, như cách loại Man City, sau khi một lần nữa chứng minh họ thiếu sự trưởng thành trong các nhiệm vụ thường nhật.

Real Madrid trong hai mùa gần đây có thể được gói gọn qua những gì họ thể hiện trong hai chuyến làm khách đến Mallorca. CLB bị mắc kẹt suốt 595 ngày trong sự bức bối, kể từ lời cảnh báo của Ancelotti tại Son Moix vào tháng 8/2024.

Tinh thần thi đấu là vấn đề đeo bám Real Madrid trong hơn một năm qua. Ảnh: EFE

“Trận đấu là ví dụ rất rõ về những vấn đề chúng ta có thể gặp phải”, ông nói sau trận hòa 1-1 ở vòng mở màn mùa 2024/25. Carletto cũng chỉ ra những điều sau đó trở thành điệp khúc quen thuộc: “thiếu cân bằng, thiếu tinh thần tập thể, thiếu tập trung…”.

Arbeloa, HLV thứ 3 trong vòng một năm rưỡi qua ở Bernabeu, phải đối mặt vấn đề này, ban đầu né tránh việc nói về sự thiếu cường độ thi đấu. Sau thất bại 2-4 tại Lisbon hồi tháng 1, ông từ chối công khai thừa nhận điều đó vì cần “chiều lòng” các cầu thủ.

Tuy nhiên, giống như Xabi Alonso, ông phải thay đổi cách nói. “Điều khó là làm sao để các cầu thủ hiểu rằng hôm nay, nếu không chơi với 200%, chúng ta sẽ không thể thắng”, Arbeloa than thở tại Mallorca, đồng thời kêu gọi tập trung vào Bayern Munich (2h00 ngày 8/4).

Vấn đề trung tâm

Cú trượt mang tính biểu tượng tại Son Moix một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ về hiệu suất tập thể khi Bellingham, Vinicius và Mbappe cùng có mặt, nhất là sau giai đoạn đội bóng chơi khởi sắc khi thiếu vắng tiền vệ người Anh và tiền đạo người Pháp.

Trong tập thể được xây dựng trên nền tảng quyền lực của các siêu sao, việc ba cái tên này cùng tồn tại trên sân đã trở thành dấu hỏi lớn trong hệ thống vận hành chung.

Đó chính là nút thắt then chốt cho phần còn lại của mùa giải. Họ cũng sẽ bước vào Champions League với bài kiểm tra cuối cùng, dưới sự giám sát khắt khe của Madridista.

Sự kết hợp giữa những ngôi sao không mang lại hiệu quả. Ảnh: EFE

Tại Son Moix, bộ ba Mbappe, Bellingham và Vinicius chỉ cùng xuất hiện trong nửa giờ cuối. Hiệu quả gần như bằng không. Real Madrid chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích trong 30 phút cuối, theo Opta – đó là bàn gỡ hòa của Eder Militao.

Sự bế tắc khi bị dẫn trước cũng không phải điều mới. Điều tương tự xảy ra trước Osasuna và Getafe – hai thất bại khác trong vòng tháng rưỡi qua.

Trước Osasuna, họ cũng chỉ có 1 cú sút trúng đích trong 30 phút cuối (bàn gỡ của Vinicius), còn trước Getafe chỉ là 2 lần. Tuy nhiên, ở hai trận đó, Jude, Vini và Kylian không cùng xuất hiện.

Arbeloa có thể ghi điểm với chiến thắng trước Man City và việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, nhưng thành tích tại La Liga (giành 72,7% số điểm) vẫn không vượt qua Ancelotti (73,7%), và còn kém xa Xabi Alonso (82,4%).

Ông cũng chưa giải quyết được những vấn đề cốt lõi trong vận hành hàng ngày, bất chấp những lời kêu gọi gần đây về thái độ thi đấu. Giờ Arbeloa phải đặt niềm tin vào “phép thuật Champions League” để thoát khỏi sự trì trệ.