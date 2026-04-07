Pháo thủ thành London sẽ hành quân đến sân Jose Alvalade hôm nay để đá trận lượt đi tứ kết Champions League, gặp chủ nhà Sporting Lisbon.

Tuy nhiên, đoàn quân HLV Mikel Arteta sẽ phải thi đấu mà không có sự phục vụ của hai nhân tố chủ chốt là Bukayo Saka và Jurrien Timber.

Saka và Timber vắng mặt vì chấn thương - Ảnh: Alamy

Bộ đôi trên không kịp bình phục chấn thương, buộc nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch chiến thuật.

Saka đã bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi đội tuyển Anh ở đợt tập trung quốc tế gần nhất. Thế nên, anh vắng mặt ở các trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản.

Timber cũng thể hiện xuất sắc dưới hàng phòng ngự Arsenal mùa này nhưng buộc phải rút khỏi tuyển Hà Lan của Ronald Koeman.

Hậu vệ đa năng đã không ra sân kể từ lúc dính chấn thương trong chiến thắng 2-0 trước Everton hôm 14/3.

Hiện Arteta nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Madueke thay Saka, còn Ben White thế chỗ Timber bên hành lang cánh phải.

Bất chấp cuộc khủng hoảng nhân sự, Arteta nhận được sự khích lệ lớn khi bộ ba Declan Rice, Leandro Trossard và Gabriel Magalhaes đều sẵn sàng xung trận.

Đội bóng Bắc London cần một kết quả tốt ở đấu trường châu Âu nhằm xóa bỏ nỗi ám ảnh từ những thất bại gần đây tại cúp Liên đoàn Anh và FA Cup.