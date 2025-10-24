Đội trưởng Crystal Palace gần như rời CLB hồi cuối tháng 8 vừa qua để gia nhập Liverpool. Tuy nhiên, chủ tịch Steve Parish đã hủy bỏ thương vụ vào phút chót.

Tin đồn về việc Guehi sẽ ra đi khi hết hạn hợp đồng được lan truyền rộng rãi gần đây. HLV Oliver Glasner cũng mới xác nhận, chàng tuyển thủ Anh không có ý định ký gia hạn với Palace.

Marc Guehi được Bayern Munich săn đón - Ảnh: SunSport

Do đó, ngôi sao 25 tuổi sẽ được tự do đàm phán chuyển nhượng với các đội bóng ngoài nước Anh kể từ tháng 1/2026. Hiện Bayern Munich đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Marc Guehi.

Theo nhà báo uy tin ở Đức - Florian Plettenberg, người đại diện Guehi đã gặp gỡ quan chức Bayern Munich tuần này để bàn về thương vụ chuyển nhượng.

Hùm xám xứ Bavaria cần tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp, bởi nguy cơ sẽ mất một trong hai cái tên Dayot Upemecano hoặc Kim Min-Jae.

Mặc dù vậy, Bayern sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Real Madrid và Liverpool. Đoàn quân HLV Arne Slot thậm chí còn cân nhắc chiêu mộ Guehi ngay đầu năm tới để củng cố hàng phòng ngự.

Thế nhưng, giờ Liverpool đang thất thế trên bàn đàm phán. Nói về tương lai Marc Guehi - HLV Glasner thừa nhận:

"CLB muốn cậu ấy ở lại. Họ đã đề nghị Marc Guehi bản hợp đồng mới. Thế nhưng, anh ta nói 'không muốn tạo ra điều gì đó khác biệt'.

Với chúng tôi, vấn đề là làm thế nào để giải quyết tình huống này? Cách tốt nhất ở bước tiếp theo là gì? Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta trao đổi với nhau."