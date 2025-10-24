Hè vừa qua, Ronaldo ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với "gã nhà giàu" của Saudi Pro League, trị giá gần 300 triệu bảng Anh, giúp anh gắn bó Al-Nassr đến năm 42 tuổi.

Người từng 5 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng đang sở hữu quyền lực và giữ tầm ảnh hưởng lớn tại CLB Al-Nassr.

Hợp đồng giữa Lewandowski và Barcelona sẽ hết hạn hè 2026 - Ảnh: B.U

Bản thân Ronaldo rất muốn một ngày nào đó được thi đấu cùng Lewandowski trên hàng công. Thế nên, anh đang tận dụng lợi thế kêu gọi CLB rước về chân sút người Ba Lan.

Được biết, giao kèo giữa Lewandowski và Barcelona sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. Phía đội bóng xứ Catalan không có ý định ký gia hạn với Lewy.

Tuổi tác cùng những chấn thương đeo bám khiến Lewandowski không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của HLV Hansi Flick, dù đã ghi 105 bàn cho Barcelona.

Bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, tiền đạo 36 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do hè tới. Đó là cơ hội tuyệt vời để Al-Nassr tiếp cận, chào mời Lewy bản hợp đồng hấp dẫn về tiền bạc.

Ronaldo cố gắng thuyết phục các ông chủ Al-Nassr rằng, Lewandowski là cầu thủ lý tưởng có thể đưa đội bóng tiến lên cùng với mình.

Trong quá khứ, Lewy từng từ chối một lời đề nghị từ Saudi Pro League. Tuy nhiên, với sự tác động từ Ronaldo, tiền đạo gốc Ba Lan sẵn sàng gật đầu gia nhập Al-Nassr.