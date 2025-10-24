MU sẽ đấu Brighton vào tối thứ Bảy này – 23h30 ngày 25/10 tại vòng 9 Ngoại hạng Anh, và một ‘măng non’ đã góp mặt trong buổi tập luyện của đội 1.

Theo báo chí Anh, thuyền trưởng Ruben Amorim đã gọi 1 cầu thủ trẻ của học viện lên tham gia buổi tập luyện của đội 1 MU và đó là tài năng 15 tuổi, JJ Gabriel.

Tài năng người Anh, Gabriel được Amorim gọi lên tập cùng đội 1 MU. Ảnh: Fabrizio Romano

Cầu thủ này đã được tham gia vào trận đấu tập 11 vs 11 vào hôm qua (23/10), một cách để Amorim giúp các cầu thủ dự bị đảm bảo khâu thể lực, hòng sẵn sàng khi được tung vào sân.

Gabriel được đánh giá là một trong những tài năng xuất sắc nhất của Học viện MU, được ví như ‘tiểu Neymar’.

Ở mùa giải năm nay, Gabriel chơi cho U18 MU và thể hiện phong độ cực ấn tượng: ghi 7 bàn cùng 1 kiến tạo sau 6 trận.

Theo tờ M.E.N, Ruben Amorim đã đích thân gặp và có cuộc trò chuyện với tài năng này hồi tháng trước. Ông nói với Gabriel về triết lý của mình và tầm quan trọng của việc nỗ lực tập luyện, lấy tấm gương Ronaldo ra làm ví dụ.

Mặc dù được đánh giá là rất có tài năng, nhưng Gabriel (sinh ngày 6/10/2015) sẽ phải đợi ít nhất đến năm sau mới có thể ra mắt tại Ngoại hạng Anh. Lý do, giải đấu quy định, một cầu thủ phải đủ 16 tuổi mới được chơi cho đội 1.

Ruben Amorim có cuộc gặp với Gabriel hồi tháng trước. Ảnh: X SamC_reports

Nguồn trên thông tin thêm, MU đã phải rất nỗ lực để giữ chân Gabriel vào mùa hè qua và cuối cùng họ đã thuyết phục được ngọc quý này ở lại, trong đó có lời hứa đưa lên đội 1.

MU đang có được tinh thần rất tốt sau chiến thắng 2-1 Liverpool ngay tại Anfield. Kết quả giúp thầy trò Amorim có 13 điểm, chỉ còn kém top 5 đúng 1 điểm và thua Liverpool 2 điểm.

Hiện Quỷ đỏ hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời Amorim để cải thiện hơn nữa.