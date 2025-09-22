Đây là đòn giánh mạnh vào Liverpool, bởi họ đang đứng trước viễn cảnh mất cả Ibrahima Konate theo dạng chuyển nhượng tự do hè tới.

Được biết, thương vụ Marc Guehi sang Liverpool trị giá 35 triệu bảng đổ vỡ vào ngày cuối cùng phiên chợ hè 2025, bởi Crystal Palace không tìm được người thay thế thích hợp.

Guehi muốn gia nhập Real Madrid - Ảnh: SunSport

Mặc dù phía nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh hy vọng thỏa thuận có thể được khôi phục vào đầu năm tới, khi hợp đồng Guehi sắp hết hạn, nhưng kế hoạch đó đang gặp nhiều trắc trở.

Real Madrid sẵn sàng đàm phán trực tiếp với trung vệ 25 tuổi người Anh. Ngoài ra, cả MU lẫn Chelsea cũng tiếp cận muốn chiêu mộ Guehi theo dạng miễn phí.

Điều này đặt Marc Guehi vào thế chủ động. Không tốn phí chuyển nhượng hè tới nên các CLB ngoài nước Anh như Real Madrid có thể thoải mái đàm phán thỏa thuận trước hợp đồng vào tháng 1.

SunSport tiết lộ thêm, Guehi cũng sở hữu hộ chiếu Bờ Biển Nhà nên anh có thể gia nhập đội bóng Hoàng gia với tư cách là công dân Tây Ban Nha.

Hộ chiếu Bờ Biển Ngà của Marc Guehi được cấp thông qua cha mình, thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Cotonou. Thỏa thuận cho phép các cầu thủ quốc tịch châu Phi được coi là công dân Tây Ban Nha.

Nguồn tin thân cận Guehi cho hay, lựa chọn hàng đầu là chuyển đến Real Madrid. Thế nên, anh sẽ từ chối mọi lời đề nghị từ Liverpool, MU hay Chelsea.