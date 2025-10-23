Angelo Stiller đã thu hút sự chú ý của MU khi đội bóng nước Anh tìm kiếm người thay thế Casemiro, sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Chàng trai 24 tuổi thi đấu nổi bật trong vai trò tiền vệ phòng ngự ở VfB Stuttgart, khẳng định mình là một trong những nhân tố xuất sắc tại Bundesliga.

MU rất quan tâm đến Stiller - Ảnh: SunSport

Stiller có một suất trên hàng tiền vệ tuyển Đức, ghi 1 bàn và có 4 pha kiến tạo kể từ đầu mùa, khiến giá trị chuyển nhượng tăng vọt.

Sky Sport Germany thông tin, Stuttgart sẽ yêu cầu mức phí 43 triệu bảng, trong bối cảnh Angelo Stiller đang nhấp nhổm đòi ra đi.

MU có thể dễ dàng đạt thỏa thuận với CLB nước Đức vì Stiller là lựa chọn rẻ so với các mục tiêu khác mà họ đang nhắm đến để giải quyết vấn đề khu trung tuyến.

HLV Ruben Amorim háo hức xây dựng lại hàng tiền vệ cho mùa giải tới, khi mà cả Bruno Fernandes và Casemiro được đồn đoán sẽ chia tay sân Old Trafford.

Hiện Quỷ đỏ đang gặp khó vì không có tiền vệ phòng ngự nào có khả năng phát triển lối chơi, dẫn đến việc Bruno thường được kéo xuống thấp.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha phù hợp hơn với vai trò tiền vệ tấn công. Thế nên, việc ký hợp đồng với Stiller có thể gỡ nút thắt trên hàng tiền vệ MU.

Ngoài Angelo Stiller, các tuyển trạch viên Quỷ đỏ còn để mắt đến vài cái tên khác như Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton) hay Elliot Anderson (Nottingham Forest).