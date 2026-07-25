Lời hứa của Klopp

Hai năm sau khi rời Liverpool để đảm nhận vai trò giám sát hệ thống bóng đá của tập đoàn Red Bull, Jurgen Klopp - một trong những chiến lược gia có sức hút nhất thế kỷ 21, bên cạnh Pep Guardiola - ra mắt tuyển Đức.

Klopp chính thức bắt tay vào nhiệm vụ khó khăn nhất trong sự nghiệp: đưa đội tuyển giàu thành tích nhất châu Âu thoát khỏi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống.

“Nếu ngày mai các anh viết rằng lối chơi của đội tuyển Đức là rác rưởi, tôi sẽ nghỉ việc!”, Klopp đáp ngay câu hỏi đầu tiên trong buổi họp báo. “Nếu mọi người không thích công việc của tôi, tôi sẽ ra đi mà không đòi bất kỳ khoản bồi thường nào”.

Klopp phát biểu đầy cảm xúc trong buổi ra mắt Đức. Ảnh: X/EFE

Klopp nhấn mạnh mong muốn xây dựng Đức chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc, sôi động và cống hiến, giống như những gì ông từng tạo dựng tại Liverpool và Dortmund.

Đây là thử thách không nhỏ với đội tuyển từng sở hữu những bộ óc kiệt xuất như Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, Lothar Matthaus, Andreas Moller, Stefan Effenberg hay Philipp Lahm, nhưng ở World Cup 2026 lại phải trông cậy chủ yếu vào Aleksandar Pavlovic và Joshua Kimmich trong vai trò tổ chức lối chơi.

“Chúng ta chắc chắn phải chơi tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng cần thay đổi rất nhiều thứ”, Klopp nói.

Ông nêu những hình ảnh ẩn dụ: “Chúng tôi muốn lật từng hòn đá lên. Nếu dưới hòn đá đó mọi thứ đều ổn thì chúng tôi sẽ đặt nó trở lại như cũ. Nhưng nếu có điều gì cần sửa chữa, chúng tôi sẽ điều chỉnh”.

Klopp chia sẻ: “Hiện nay chúng ta luôn có cảm giác phải học người Pháp ở điểm này, người Tây Ban Nha ở điểm kia, rồi người Anh ở một khía cạnh khác. Tôi muốn trong 4, 5 hay 6 năm nữa, mọi người sẽ nói rằng: hãy làm như LĐBĐ Đức đã làm”.

Là một người lạc quan, Klopp không giấu tham vọng. “Nếu tôi nhắm mắt vài giây và tưởng tượng Đức sẽ vô địch World Cup sau 4 năm nữa, tôi lại thấy rất phấn khích. Tôi có trí tưởng tượng khá tốt về những điều như vậy.

Tôi tin rằng nếu tất cả cùng chung sức thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Biết đâu ngày hôm sau người hàng xóm của chúng ta cũng không còn đáng ghét như ta vẫn nghĩ”.

Đôi cánh là trung tâm sáng tạo

“Những người kiến thiết lối chơi sẽ nằm ở hai cánh”, Klopp tuyên bố khi nói về cuộc cách mạng chiến thuật mà ông tin sẽ định hình bóng đá trong tương lai.

Theo Klopp, bóng đá hiện đại sẽ cần ít những mẫu tiền vệ điều phối như Rodri hay Xavi hơn, và nhiều hơn những cầu thủ sáng tạo ở biên như Lamine Yamal.

Trong kế hoạch của Klopp, Đức sẽ dựa nhiều hơn vào Jamal Musiala, Florian Wirtz hay tài năng trẻ Lennart Karl thay vì phụ thuộc vào các tiền vệ trung tâm truyền thống.

“Ngày nay các đội bóng phòng ngự khu vực trung lộ rất kín. Vì vậy những cầu thủ chạy cánh có vai trò sáng tạo lớn hơn bất kỳ vị trí nào khác”.

Klopp hứa hẹn thay đổi mạnh mẽ đội tuyển Đức. Ảnh: DAZN

Klopp ký hợp đồng dẫn Đức đến hết World Cup 2030. Ngoài mục tiêu cải thiện thành tích, ông còn phải tái thiết hệ thống đào tạo trẻ vốn sa sút sau nhiều năm từng được xem là lò sản sinh tài năng số một châu Âu.

Đức đi xuống kể từ chức vô địch World Cup 2014, bị loại ngay từ vòng bảng 2018 và 2022, rồi thua Paraguay trên chấm luân lưu gần đây.

“Không có điều gì gắn kết người dân Đức mạnh mẽ hơn đội tuyển quốc gia. Đó cũng chính là lý do công việc này đặc biệt đến vậy với tôi”, Klopp phát biểu.

Nhà cầm quân 59 tuổi nhấn mạnh, bằng ngôi thứ ba: “Jurgen Klopp sẽ không còn chặng đường huấn luyện nào sau ĐTQG nữa. Trong kịch bản lý tưởng, đây sẽ là đỉnh cao sự nghiệp và cuộc đời làm nghề của tôi.

Từ bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu với sự khiêm tốn và kiên nhẫn, xây dựng một tập thể mà mọi người đều chiến đấu vì nhau, tận hưởng bóng đá và khiến cả đất nước tin tưởng”.

Trong buổi ra mắt, Klopp liên tục xen kẽ giữa những phát biểu đầy cảm xúc, những câu nói hài hước và các phân tích chiến thuật rõ ràng.

Dễ nhận thấy ông cố giảm bớt sức ép khổng lồ bằng sự dí dỏm và thái độ gần gũi với truyền thông. Ông đang đạt được điều này, qua cách dùng từ và những lời hứa làm nên thương hiệu Klopp.