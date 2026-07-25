Mọi ánh nhìn trong buổi tập đều dồn về một người: Jose Mourinho. Sân Alfredo Di Stefano tại trung tâm Valdebebas tổ chức trận giao hữu đầu tiên của Real Madrid.

Thực chất, đây là một trận đấu mang tính nội bộ nhiều hơn là giao hữu. World Cup 2026 đã khiến lịch thi đấu mùa hè của các đội bóng bị đảo lộn hoàn toàn.

Phong thái đặc biệt của Mourinho trong trận giao hữu với Alcorcon. Ảnh: RMCF

Dẫu vậy, Real Madrid đã bắt đầu làm nóng guồng quay bằng màn so tài với Alcorcon. Dĩ nhiên, tâm điểm không chỉ các cầu thủ, mà còn là vị HLV vừa mới vừa cũ Mourinho.

Ngày Mourinho tái xuất trên cương vị HLV Real Madrid gợi nhớ đến trận đấu Cúp Nhà vua mùa giải 2009/10.

Không phải vì kết quả – tỷ số là 0-0 trong khoảng 20 phút đầu, quãng thời gian báo chí được phép tác nghiệp – mà bởi đối thủ cũng là Alcorcon. Tuy nhiên, ý nghĩa của hai lần chạm trán rõ ràng khác biệt rất lớn.

Gương mặt quen thuộc đầu tiên xuất hiện trên sân là Sami Khedira, cựu tiền vệ Real Madrid nay trở lại CLB với vai trò trợ lý thứ 3 trong ban huấn luyện của Mourinho.

Ngay sau đó, các cầu thủ Lunin, Raul Asenciom, Camavinga, Dean Huijsen, Mastantuono, Carreras, Gonzalo, Trent Alexander-Arnold, Arda Guler cùng xuất hiện.

Tuy nhiên, nhân vật được quan tâm nhất vẫn chưa xuất hiện. Mọi ánh mắt đều hướng về đường hầm phòng thay đồ. Mourinho khiến mọi người phải chờ đợi.

Rồi ông cũng bước ra. Hai tay đút túi quần, chậm rãi tiến về phía sân cỏ. Một màn xuất hiện rất... Mourinho. Ông đứng sát đường biên, quan sát các học trò khởi động mà hầu như không đưa ra chỉ đạo nào.

Guler hỏng phạt đền trong trận thắng 1-0 của Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Trong thời gian báo chí được theo dõi, Asencio là cái tên gây ấn tượng nhất. Trung vệ người Tây Ban Nha thi đấu đầy quyết liệt và liên tục hò hét, chỉ huy đồng đội ngay từ những phút đầu như một thủ lĩnh thực thụ.

Ngay ở tình huống đầu tiên, Real Madrid được hưởng phạt đền. Guler thực hiện cú sút nhưng bị thủ môn Alcorcon cản phá.

Trận đấu diễn ra với chỉ một vài chỉ đạo hiếm hoi từ Mourinho. Hình ảnh mà ông thể hiện hầu như không thay đổi từ đầu đến cuối: giữ nguyên phong thái, hai tay đút túi, đứng lặng trước băng ghế chỉ đạo và hầu như không rời vị trí.

Yanez ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền ở phút 81. Một Mourinho kín tiếng, điềm tĩnh và có phần trầm lắng.

Liệu đó có thực sự là diện mạo mới của “Người đặc biệt”, hay chỉ là sự bình yên trước khi những trận chiến thật sự bắt đầu, vẫn còn phải chờ thời gian trả lời.