Pirlo bị gạt bỏ

Andrea Pirlo sẽ không trở thành HLV trưởng đội tuyển Italia sau những tranh cãi liên quan đến vai trò đại sứ của ông cho một nhà cái Nga. Truyền thông Italy đồng loạt khẳng định Paolo Maldini và Leonardo sẽ từ chức.

Cuộc khủng hoảng của LĐBĐ Italia (FIGC) đã biến thành một vở bi hài kịch thực sự.

Sau quá trình đầy trắc trở trong việc tìm kiếm HLV trưởng mới, với hàng loạt phương án lần lượt đổ bể như Pep Guardiola, Carlo Ancelotti và cuối cùng là Pirlo, bóng đá Italia lại bước vào một giai đoạn hỗn loạn mới.

Pirlo bị FIGC loại bỏ đầy tranh cãi. Ảnh: Sky

Paolo Maldini - Giám đốc kỹ thuật của FIGC - cùng cộng sự Leonardo quyết định từ chức chỉ sau 16 ngày làm việc.

Giờ đây, nhiệm vụ tái thiết dự án được đặt hoàn toàn lên vai Chủ tịch FIGC Giovanni Malago, vừa tìm HLV mới, vừa tuyển luôn một GĐKT thay Maldini.

Mọi chuyện bùng nổ trong ngày thứ Hai khi kế hoạch bổ nhiệm Pirlo chính thức đổ vỡ, đánh dấu thêm một thất bại trong quá trình tuyển chọn HLV vốn đã trở thành chuỗi ngày đầy chông gai.

Cựu tiền vệ của Milan và Juventus, người được xem là ứng viên sáng giá nhất thay thế Gennaro Gattuso, đã rút lui sau làn sóng tranh cãi dữ dội liên quan đến vai trò đại sứ toàn cầu của ông cho một hãng cá cược Nga.

Pirlo khẳng định mối quan hệ này “chỉ mang tính thương mại và thể thao”. Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng lớn từ giới chính trị và các tổ chức, Chủ tịch Malago đã quyết định dừng việc bổ nhiệm, bất chấp đây là dự án được Maldini theo đuổi quyết liệt.

Chỉ vài giờ sau, Maldini và Leonardo đã thông báo với Malago quyết định rời FIGC.

Maldini cảm thấy không có thực quyền, không được Malago ủng hộ như những cam kết ban đầu.

Malago được bầu làm Chủ tịch FIGC vào cuối tháng 6, sau khi Gabriele Gravina từ chức. Ông nhận nhiệm vụ tái thiết đội tuyển sau khi Italia lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt tại World Cup.

Một trong những quyết định đầu tiên của Malago là bổ nhiệm Maldini làm GĐKT và Leonardo làm cố vấn nhằm dẫn dắt cuộc cải tổ toàn diện của Azzurri.

Maldini thất vọng

Việc bổ nhiệm Maldini từng nhận được sự ủng hộ rộng rãi, khi ông xây dựng Milan vô địch Serie A năm 2022, vào bán kết Champions League mùa giải sau đó.

Kết hợp cùng Leonardo - người cũng có nhiều kinh nghiệm trên cương vị HLV lẫn GĐTT tại Milan và PSG - bộ đôi này từng được kỳ vọng mang lại sự ổn định và uy tín cho FIGC, đồng thời thắp lại niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá Italia.

Thế nhưng, dự án ấy chỉ tồn tại hơn hai tuần. Thời gian cũng không còn nhiều. Cuộc khủng hoảng đã bước sang một cấp độ hoàn toàn mới.

Cơn địa chấn trong FIGC đang đe dọa phá hỏng toàn bộ kế hoạch tái thiết Azzurri. Đây chỉ là chương mới nhất trong cuộc khủng hoảng cả về chuyên môn lẫn tổ chức mà bóng đá Italia phải đối mặt, trong nỗ lực tìm lại vị thế sau hàng loạt thất bại những năm gần đây.

Maldini và Leonardo đồng loạt từ chức. Ảnh: FIGC

Sau khi Pep Guardiola từ chối và Carlo Ancelotti ngầm khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt Brazil, Pirlo nổi lên như lựa chọn khả thi nhất. Các bên ấn định ký hợp đồng hôm thứ Hai 27/7.

Nhưng thứ Hai không mang đến chữ ký, mà chỉ có thêm một cú sốc.

Con đường của Pirlo sụp đổ vì làn sóng phản đối xoay quanh vai trò đại sứ của ông cho hãng cá cược, điều vốn khá phổ biến trong bóng đá hiện đại.

“Vì sự tôn trọng dành cho các bên, Liên đoàn và tất cả những người liên quan, tôi đã chọn im lặng cho đến lúc này. Nhưng sau khi được thông báo rằng mình không còn là ứng viên cho vị trí HLV trưởng, tôi thấy có trách nhiệm phải làm rõ một số điều”, Pirlo viết trên mạng xã hội.

Nhà vô địch World Cup 2006 nhấn mạnh: “Trong suốt sự nghiệp, trước đây với tư cách cầu thủ và giờ là HLV, tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật của những quốc gia nơi mình làm việc cũng như mọi hợp đồng đã ký”.

Ông kết luận: “Tình yêu dành cho Italia không phụ thuộc vào việc tôi có giữ một chức vụ hay không”.

Trong tuần này, có thể 2-3 ngày nữa, Antonio Conte hoặc Roberto Mancini sẽ được công bố chính thức như tân HLV trưởng Italia.