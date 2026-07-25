Trước đó, Giám đốc Liên đoàn nóng đá Italia (FIGC) Paolo Maldini đã tiếp xúc với hai nhà cầm quân tên tuổi đang là Carlo Ancelotti và Pep Guardiola.

Tuy nhiên, đến hiện tại, mọi dấu hiệu hiện đều cho thấy, Andrea Pirlo sẽ được trao trọng trách dẫn dắt đội bóng áo Thiên thanh.

Andrea Pirlo sẽ được bổ nhiệm làm HLV tuyển Italia - Ảnh: Sky Sports

Cựu tiền vệ tài hoa của bóng đá Italia sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, dự kiến kéo dài đến hết World Cup 2030.

Pirlo trở lại trong bối cảnh bóng đá Italia đang trải qua giai đoạn khủng hoảng. Azzurri đã 3 lần liên tiếp không thể giành vé tham dự VCK World Cup.

Đây sẽ là công việc huấn luyện thứ 5 của Pirlo kể từ khi giải nghệ năm 2017. Dấu ấn đáng chú ý nhất của cựu danh thủ 46 tuổi là quãng thời gian dẫn dắt Juventus.

Dù "bà đầm già" thi đấu không mấy thành công tại Serie A thời Pirlo, ông vẫn giúp đội bóng giành hai danh hiệu gồm Siêu cúp Italia và Cúp quốc gia Italia.

Trước khi tiến gần đến ghế nóng Azzurri, Pirlo làm HLV trưởng Dubai United, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhất UAE.

Nếu chính thức được bổ nhiệm, thử thách lớn đầu tiên của Pirlo sẽ là giúp Italia vượt qua vòng loại EURO 2028.

Azzurri từng đăng quang EURO 2020, sau khi đánh bại tuyển Anh trên chấm luân lưu. Nhưng đến EURO 2024, họ phải dừng bước từ vòng 1/8 với thất bại trước Thụy Sĩ.