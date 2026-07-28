Bóng đá Italia tiếp tục chìm trong hỗn loạn, khi Andrea Pirlo bị loại khỏi cuộc đua dẫn dắt ĐTQG vì mối liên hệ với một nhà cái ở Nga.

Quyết định này khiến Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo đồng loạt nộp đơn từ chức, chấm dứt dự án tái thiết mà họ mới khởi động được hơn nửa tháng.

Paolo Maldini và Leonardo vừa đồng loạt từ chức - Ảnh: Goal

Trước đó, bộ đôi trên bay tới Barcelona để gặp Pep Guardiola và trực tiếp mời chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản "ghế nóng" Azzurri.

Tuy nhiên, Pep đã lịch sự từ chối. Nhà cầm quân 55 tuổi cho biết, ông chưa sẵn sàng trở lại với công việc huấn luyện, ngay cả ở cấp độ đội tuyển vốn có lịch thi đấu thưa hơn bóng đá CLB.

Sau khi Guardiola khước từ lời mời, Andrea Pirlo nổi lên là ứng viên số một thay thế Gennaro Gattuso, người từ chức hồi tháng 4 vừa qua.

Dẫu vậy, vai trò đại sứ toàn cầu của Pirlo cho nhà cái Fonbet (Nga) vấp phải sự phản đối từ các quan chức FIGC, cũng như giới chính trị Italia.

Hiện Pirlo đang làm việc tại UAE trong vai trò HLV trưởng Dubai United. Ông thừa nhận ký hợp đồng đại sứ cho Fonbet từ tháng 10 năm ngoái và đây chỉ là mối quan hệ hợp tác mang tính thương mại thể thao.

Andrea Pirlo có liên quan đến nhà cái ở Nga - Ảnh: Alamy

Paolo Maldini được bổ nhiệm ngày 11/7 với nhiệm vụ tái thiết đội tuyển Italia và xây dựng kế hoạch phát triển kéo dài một thập kỷ, trong đó tập trung cải tổ hệ thống đào tạo trẻ.

Đội bóng áo Thiên thanh gây thất vọng lớn khi liên tiếp vắng mặt ở 3 kỳ World Cup gần nhất, dù vẫn kịp đăng quang EURO 2020 nhờ chiến thắng trước tuyển Anh ở chung kết.

Trong bối cảnh chiếc ghế HLV vẫn còn bỏ trống, Antonio Conte, Roberto Mancini và Thiago Motta đang là những ứng viên sáng giá cho vị trí thuyền trưởng Azzurri.