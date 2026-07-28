Theo MB, Jose Mourinho đã nói rõ ai sẽ là những nhân tố chủ chốt trong kế hoạch tái thiết Real Madrid.

Kể từ khi đến, Mourinho đang tạo ra một cuộc cách mạng trong đội hình, với các bản hợp đồng mới và những sự ra đi. Tuy nhiên, có 5 cầu thủ được ông xác định là “bất khả xâm phạm”.

Tờ El Mundo hé lộ, 5 cầu thủ đó là Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Guler, Bernardo Silva và Kylian Mbappe.

Mourinho xác định 5 cầu thủ 'bất khả xâm phạm' ở Real Madrid. Ảnh: R.M FC

Nguồn tin cung cấp thêm, cả Bellingham và Valverde đều thể hiện phong cách năng động và quyết liệt mà HLV người Bồ Đào Nha muốn áp dụng với Real Madrid. Sự phối hợp của cả 2 sẽ là nền tảng cho chiến thuật của Mourinho.

Việc Guler có tên trong danh sách không khỏi gây ngạc nhiên, nhưng Mourinho hoàn toàn tin cầu thủ trẻ này sẽ phát triển vượt bậc và sẽ đóng vai trò quan trọng trong dự án của ông.

Trong khi đó, cựu thuyền trưởng MU coi Bernardo Silva, đến từ Man City theo dạng chuyển nhượng tự do, là mảnh ghép hoàn hảo để hiện thực hiện lối chơi của ông cho Real Madrid, bởi nhãn quan chiến thuật thông minh, kỹ thuật xuất sắc, có khả năng chơi đa dạng và đầy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Cái tên còn lại trong danh sách: Kylian Mbappe là không thể tranh cãi. Không nghi ngờ gì, chân sút tuyển Pháp sẽ tiếp tục là mũi nhọn tấn công của Real Madrid, sau khi là Vua phá lưới La Liga 2 mùa giải liên tiếp.