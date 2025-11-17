Trưa 17/11, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, 2 thi thể cuối cùng trong vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 27C (đoạn qua đèo Khánh Lê) đã được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm.

Thi thể hai nạn nhân mất tích sau đó được lực lượng cứu hộ khiêng cáng ra khỏi hiện trường để chuyển tới bệnh viện.

Lực lượng chức năng dùng máy cắt khung thép xe khách để tìm thi thể nạn nhân. Ảnh: N.X

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, khi lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân ra khỏi khu vực (cách hiện trường khoảng 800m), đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở. Vụ sạt lở mới này khiến 15 cán bộ, chiến sĩ bị cô lập. Rất may, hiện toàn bộ lực lượng đều an toàn.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết công tác tiếp cận và giải tỏa hiện trường đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn và thời tiết diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc để mở đường, đồng thời dùng máy ủi dọn đất đá trên đèo nhằm tiếp cận hiện trường.

Điểm sạt lở trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê. Ảnh: X.N

Tối 16/11, xe khách Phương Trang (biển số TP.HCM) chở 32 người (gồm 2 tài xế, 1 phụ xe, 29 hành khách) chạy trên Quốc lộ 27C, hướng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) về Khánh Hòa (để tiếp tục ra Quảng Ngãi).

Khi xe đến địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, trời đang mưa lớn. Đèo Khánh Lê bất ngờ sạt lở, đá tảng và đất cát từ trên núi đổ ập xuống xe.

Vụ sạt lở khiến phần cabin xe khách bị tách rời, thân xe biến dạng, vỡ kính, làm nhiều người mắc kẹt bên trong.

Vụ tai nạn khiến 6 người (3 nam, 3 nữ) tử vong và 19 người bị thương.