Trong ngày thi đấu áp chót của SEA Games 33 (19/12), đoàn TTVN thi đấu bùng nổ với 13 HCV, qua đó giành 86 HCV, 79 HCB và 110 HCĐ. Với kết quả này, đoàn Việt Nam rút ngắn khoảng cách vị trí với Indonesia còn 5 HCV (91 HCV, 111 HCB, 129 HCĐ). Đoàn thể thao Thái Lan khẳng định vị thế số một khi phá kỷ lục về tổng số HCV tại một kỳ SEA Games với 232 HCV, 154 HCB và 106 HCĐ.

Trong ngày thi đấu cuối, đoàn TTVN chỉ thi đấu 2 nội dung cầu mây ở hai nội dung regu nam và nữ, vì thế ngay cả khi giành trọn 2 HCV ở môn này cũng không thể đuổi kịp Indonesia, qua đó về hạng 3 toàn đoàn.

U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu HCV. Ảnh: S.N

Tại SEA Games 33, dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng VĐV tham dự, thậm chí chỉ bằng hơn một nửa so với chủ nhà Thái Lan. Cụ thể, tính cả các VĐV đi SEA Games bằng kinh phí xã hội hoá, đoàn Việt Nam có 841 VĐV, trong khi chủ nhà Thái Lan có tới 1.530 VĐV; Indonesia 1.020 VĐV; Philippines 1.157 VĐV; Malaysia 1.192 VĐV và Singapore 976 VĐV.

Trong bối cảnh hạn chế hơn hẳn về số lượng, lại phải đối mặt với việc nhiều môn, nhiều nội dung thế mạnh không có trong chương trình thi đấu, nhưng đoàn TTVN vẫn có mặt trong tốp 3 Đại hội. Những con số biết nói càng cho thấy nỗ lực, ý chí và hiệu quả thi đấu của các VĐV Việt Nam.

Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh, cho biết, trước khi lên đường, đoàn TTVN đặt ra ba mục tiêu lớn. Thứ nhất là giữ vững và nâng tầm vị thế của TTVN trong tốp đầu khu vực; phấn đấu giành khoảng 90 HCV, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Đoàn TTVN thành công ở nhiều mặt. Ảnh: S.N

Thứ hai là bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic. Thứ ba là xây dựng hình ảnh Đoàn Thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Người đứng đầu đoàn TTVN nhấn mạnh, TTVN hoàn thành mục tiêu bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic. Trong tổng HCV tính đến thời điểm hiện tại, các môn Olympic đóng góp hơn 50 HCV, chiếm xấp xỉ 70% tổng số HCV của đoàn.

Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV SEA Gamess. Ảnh: S.N

Đáng chú ý, tại kỳ Đại hội này, thể thao Việt Nam cũng xuất hiện nhiều vận động viên trẻ đặc biệt xuất sắc ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, các môn võ. Nhiều vận động viên mới chỉ 16–17 tuổi nhưng đã giành được huy chương, như Nguyễn Thuý Hiền, Trần Văn Nguyễn Quốc, Dương Văn Hoàng Quy (bơi)…

Về những điều còn tiếc nuối tại SEA Games 33, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết vẫn còn một số đội tuyển chưa đạt được chỉ tiêu huy chương như đề ra, gồm golf, jujitsu, judo, bắn cung, xe đạp. Ở một số trận đấu, một số nội dung thi đấu, nếu may mắn và bản lĩnh hơn, đoàn hoàn toàn có thể giành chiến thắng.