Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày 19/12 phản ánh rõ sự cố gắng tối đa của đoàn thể thao Việt Nam trong giai đoạn nước rút. Với 13 HCV giành được trong ngày, Việt Nam nâng tổng số huy chương vàng lên 86, song vẫn xếp sau Indonesia – đội đã có 91 HCV. Khoảng cách 5 HCV gần như không thể san lấp khi đại hội chỉ còn ngày thi đấu cuối cùng.

Thực tế, ngày 20/12 chỉ còn 4 bộ huy chương được trao, Việt Nam chỉ còn tranh tài ở 2 nội dung cầu mây, khiến mục tiêu chạm mốc 90 HCV của đoàn Việt Nam bất thành. Đây là điều đáng tiếc, bởi các VĐV Việt Nam đã thi đấu bền bỉ và tạo nên nhiều khoảnh khắc bùng nổ ở các môn thế mạnh.

Dù vậy, việc đứng thứ ba toàn đoàn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Indonesia và Malaysia vẫn là kết quả phản ánh đúng thực lực. SEA Games 33 là lời khẳng định cho nền tảng ổn định, đồng thời mở ra nhiều bài toán cho chiến lược dài hạn của thể thao Việt Nam.

Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 19/12:

HCV (13): Phùng Việt Dũng - Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Văn Quân (Bắn súng, 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam); Hà Minh Thành - Trần Công Hiếu - Phạm Quang Huy (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam); Đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam (Đua thuyền, thuyền truyền thống 10 nữ); Hà Minh Thành (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh); Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Nguyễn Tuấn Minh - Bành Gia Huy (Cờ vua, đồng đội cờ nhanh đôi nam); Phạm Như Duy (Vật, vật tự do 57kg nam); Phạm Lê Thảo Nguyên - Võ Thị Kim Phụng - Bạch Ngọc Thùy Dương (Cờ vua, đồng đội cờ nhanh đôi nữ); Hà Thị Linh (Boxing, 60kg nữ); Nguyễn Hữu Định (Vật, vật tự do 65kg nam); Cấn Tất Dự (Vật, vật tự do 74kg nam); Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh và Đặng Chí Bảo (Aerobic, group); Nguyễn Văn Quyết - Nguyễn Xuân Lợi - Lê Văn Bang - Phan Ánh Dương (Đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam); eSports (Liên quân Mobile).

HCB (6): Ngô Ngọc Linh Chi (Boxing, 48kg nữ); Nguyễn Huyền Trân (Boxing, 57kg nữ); ĐT Đấu kiếm (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh đồng đội nam); Hoàng Ngọc Mai (Boxing, 70kg nữ); Nguyễn Văn Đương (Boxing, 57kg nam); Bùi Phước Tùng (Boxing, 75kg nam).

HCĐ (5): Nguyễn Anh Tú (Bóng bàn, đơn nam), Nguyễn Lâm Tới - Trần Văn Việt - Lê Hoàng Ý - Nguyễn Anh Tuấn (Bóng chuyền bãi biển nam); Đội đua thuyền truyền thống Việt Nam (Đua thuyền, thuyền truyền thống 10 nam); Đấu kiếm đồng đội nữ

