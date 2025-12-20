Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 20/12
|
Thời gian
|
Nội dung
|
Vòng
|
Trận đấu
|
20/12
09:00
|
Bơi ngoài trời
|
Chung kết
|
20/12
09:00
|
Regu Nam
|
Bán kết 1
|
Malaysia - Indonesia
|
20/12
09:00
|
Regu Nam
|
Bán kết 2
|
Thái Lan - Việt Nam
|
20/12
10:00
|
Regu Nữ
|
Vòng bảng
|
Malaysia - Indonesia
|
20/12
11:00
|
Regu Nữ
|
Vòng bảng
|
Việt Nam - Thái Lan
|
20/12
11:00
|
Regu Nữ
|
Chung kết
|
20/12
12:00
|
Regu Nam
|
Chung kết
Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33, chỉ còn 2 môn tranh tài với 4 bộ huy chương được trao, ở hai môn cầu mây và bơi ngoài trời.
Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 19/12:
HCV (13): Phùng Việt Dũng - Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Văn Quân (Bắn súng, 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam); Hà Minh Thành - Trần Công Hiếu - Phạm Quang Huy (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam); Đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam (Đua thuyền, thuyền truyền thống 10 nữ); Hà Minh Thành (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh); Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Nguyễn Tuấn Minh - Bành Gia Huy (Cờ vua, đồng đội cờ nhanh đôi nam); Phạm Như Duy (Vật, vật tự do 57kg nam); Phạm Lê Thảo Nguyên - Võ Thị Kim Phụng - Bạch Ngọc Thùy Dương (Cờ vua, đồng đội cờ nhanh đôi nữ); Hà Thị Linh (Boxing, 60kg nữ); Nguyễn Hữu Định (Vật, vật tự do 65kg nam); Cấn Tất Dự (Vật, vật tự do 74kg nam); Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh và Đặng Chí Bảo (Aerobic, group); Nguyễn Văn Quyết - Nguyễn Xuân Lợi - Lê Văn Bang - Phan Ánh Dương (Đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam); eSports (Liên quân Mobile).
HCB (6): Ngô Ngọc Linh Chi (Boxing, 48kg nữ); Nguyễn Huyền Trân (Boxing, 57kg nữ); ĐT Đấu kiếm (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh đồng đội nam); Hoàng Ngọc Mai (Boxing, 70kg nữ); Nguyễn Văn Đương (Boxing, 57kg nam); Bùi Phước Tùng (Boxing, 75kg nam).
HCĐ (5): Nguyễn Anh Tú (Bóng bàn, đơn nam), Nguyễn Lâm Tới - Trần Văn Việt - Lê Hoàng Ý - Nguyễn Anh Tuấn (Bóng chuyền bãi biển nam); Đội đua thuyền truyền thống Việt Nam (Đua thuyền, thuyền truyền thống 10 nam); Đấu kiếm đồng đội nữ
