Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 20/12

Thời gian Nội dung Vòng Trận đấu 20/12 09:00 Bơi ngoài trời Chung kết 20/12 09:00 Regu Nam Bán kết 1 Malaysia - Indonesia 20/12 09:00 Regu Nam Bán kết 2 Thái Lan - Việt Nam 20/12 10:00 Regu Nữ Vòng bảng Malaysia - Indonesia 20/12 11:00 Regu Nữ Vòng bảng Việt Nam - Thái Lan 20/12 11:00 Regu Nữ Chung kết 20/12 12:00 Regu Nam Chung kết

Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33, chỉ còn 2 môn tranh tài với 4 bộ huy chương được trao, ở hai môn cầu mây và bơi ngoài trời.

Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 19/12:

HCV (13): Phùng Việt Dũng - Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Văn Quân (Bắn súng, 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam); Hà Minh Thành - Trần Công Hiếu - Phạm Quang Huy (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam); Đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam (Đua thuyền, thuyền truyền thống 10 nữ); Hà Minh Thành (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh); Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Nguyễn Tuấn Minh - Bành Gia Huy (Cờ vua, đồng đội cờ nhanh đôi nam); Phạm Như Duy (Vật, vật tự do 57kg nam); Phạm Lê Thảo Nguyên - Võ Thị Kim Phụng - Bạch Ngọc Thùy Dương (Cờ vua, đồng đội cờ nhanh đôi nữ); Hà Thị Linh (Boxing, 60kg nữ); Nguyễn Hữu Định (Vật, vật tự do 65kg nam); Cấn Tất Dự (Vật, vật tự do 74kg nam); Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh và Đặng Chí Bảo (Aerobic, group); Nguyễn Văn Quyết - Nguyễn Xuân Lợi - Lê Văn Bang - Phan Ánh Dương (Đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam); eSports (Liên quân Mobile).

HCB (6): Ngô Ngọc Linh Chi (Boxing, 48kg nữ); Nguyễn Huyền Trân (Boxing, 57kg nữ); ĐT Đấu kiếm (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh đồng đội nam); Hoàng Ngọc Mai (Boxing, 70kg nữ); Nguyễn Văn Đương (Boxing, 57kg nam); Bùi Phước Tùng (Boxing, 75kg nam).

HCĐ (5): Nguyễn Anh Tú (Bóng bàn, đơn nam), Nguyễn Lâm Tới - Trần Văn Việt - Lê Hoàng Ý - Nguyễn Anh Tuấn (Bóng chuyền bãi biển nam); Đội đua thuyền truyền thống Việt Nam (Đua thuyền, thuyền truyền thống 10 nam); Đấu kiếm đồng đội nữ

