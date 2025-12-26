Khoảng 22h ngày 25/12, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân nữ (47 tuổi, trú tại Hà Nội) bị bỏng nặng do hóa chất thông bồn cầu phát nổ.

Trước đó, bà đã mua một loại hóa chất thông bồn cầu dạng bột được quảng cáo trên mạng với công dụng đánh tan các cặn bẩn, mảng bám lâu ngày trong đường ống. Sản phẩm này có giá rẻ, khoảng 20.000 - 40.000 đồng/gói.

Khi bà đổ trực tiếp hóa chất vào bồn cầu, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo cột nước và hóa chất bắn mạnh lên vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay, gây cảm giác nóng rát, đau đớn dữ dội.

Bệnh nhân đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Người bệnh tự ngâm tay vào nước lạnh tại nhà và bôi một loại dầu không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, tình trạng bỏng ngày càng nghiêm trọng, các vết thương phồng rộp, đau rát nhiều nên bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện E trong đêm.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành rửa sạch vết thương, tiêm kháng sinh và chuyển người bệnh sang Khoa Dị ứng - Miễn dịch và Da liễu để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ Đinh Thị Lê Thành - Phó Khoa Dị ứng - Miễn dịch và Da liễu, Bệnh viện E - cho biết đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, chất tẩy rửa công nghiệp… được tiếp nhận cấp cứu và điều trị trong thời gian qua.

Theo bác sĩ, các loại bột này đều chứa hóa chất nguy hiểm có tính ăn mòn mạnh. Khi tiếp xúc với da, mắt, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa trong thời gian dài hoặc ở nồng độ cao, chúng có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi bị bỏng hóa chất từ các loại bột thông cống, bồn cầu, người dân cần nhanh chóng loại bỏ hóa chất khỏi da và làm mát vùng bị bỏng ngay lập tức bằng nước sạch, rửa liên tục trong khoảng 10-20 phút. Đặc biệt, nếu hóa chất bắn vào mắt, người bệnh cần rửa mắt bằng nước mát ít nhất 20 phút trước khi đến bệnh viện.

Lưu ý không dùng khăn ướt hoặc bông gạc để lau hóa chất khỏi da vì có thể làm hóa chất lan sang vùng da khác. Người dân tuyệt đối không tự ý bôi, đắp các loại thuốc, kem đánh răng hay các chất dân gian khác, tránh làm tổn thương nặng hơn.

Việc cởi quần áo của người bị bỏng hóa chất cũng cần thận trọng vì có thể gây tróc da. Tốt nhất nên xé bỏ phần quần áo dính hóa chất, sau đó che phủ vùng bỏng bằng băng khô hoặc vải sạch và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng cảnh báo người dân không nên tự ý sử dụng các loại hóa chất thông cống, bồn cầu không rõ nguồn gốc vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

