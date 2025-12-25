Sáng 25/12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) thông tin, cơ sở này đang điều trị cho gần 10 bệnh nhân nguy kịch vì chủ quan với vết thương rất nhỏ.

Trước khi nhập viện khoảng 7 ngày, ông N.V.T (62 tuổi, ở Thái Nguyên) ngã tại công trường xây dựng, xây xước vùng mắt cá chân và hai bên gối, chảy máu nhẹ. Khi về nhà, ông chỉ sát trùng và băng bó vết thương qua loa, không tiêm phòng uốn ván.

6 ngày sau, ông xuất hiện triệu chứng cứng hàm nên gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến dưới và được chẩn đoán mắc uốn ván. Chưa đầy 1 ngày sau, tình trạng bệnh tiến triển nhanh với các cơn chẹn ngực, khó thở, buộc phải đặt ống nội khí quản, thở máy, an thần và dùng thuốc giãn cơ. Bệnh nhân sau đó được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Các bệnh nhân đều cấp cứu với vết thương nhỏ xíu. Ảnh: BVCC.

Ông D.Đ.N (40 tuổi, ở Hà Nội) dẫm phải đinh gây vết thương sâu ở lòng bàn chân trái. Ông đã được sát khuẩn và xử trí vết thương tại trạm y tế nhưng không rõ có được tiêm phòng huyết thanh kháng uốn ván (SAT) hay không. Một ngày trước khi nhập viện, ông bắt đầu xuất hiện co cứng hàm, khó há miệng nhưng chủ quan cho rằng do mệt mỏi. Sau một ngày, tình trạng cứng hàm tăng lên rõ rệt, kèm theo các cơn co cứng, ưỡn lưng nên được gia đình đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân được ghi nhận tăng trương lực cơ mức độ vừa, có các cơn gồng cứng ưỡn lưng, cứng hàm, miệng há được 2cm, suy hô hấp và được chỉ định đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy, theo dõi toàn trạng với chẩn đoán uốn ván toàn thể.

Trường hợp thứ ba là anh N.T.N (37 tuổi, ở Hà Nội). Gần một tháng trước, trong lúc làm việc tại công trường, anh va chân vào máy cắt bong móng ngón chân cái. Sau khi được tháo móng và xử trí vết thương, anh cho rằng đây chỉ là chấn thương nhẹ nên không tiêm phòng uốn ván.

7 ngày gần đây, anh bắt đầu khó há miệng, khó nuốt tăng dần và xuất hiện các cơn tăng trương lực cơ. Bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván tại bệnh viện tuyến dưới và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo các bác sĩ, vi khuẩn uốn ván hiện diện khắp trong đất cát, bụi bẩn, phân gia súc, gia cầm, cống rãnh và các dụng cụ không được tiệt trùng kỹ. Khi xâm nhập qua các vết thương hở, vi khuẩn sẽ phát triển và tiết độc tố, gây co cứng cơ toàn thân, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ vết thương lớn mới nguy hiểm.

Các bác sĩ nhấn mạnh, trong sinh hoạt và lao động hằng ngày, tai nạn, va quệt, xây xước da là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, người dân cần chủ động tiêm vắc-xin phòng uốn ván đầy đủ và tiêm nhắc lại đúng lịch, kể cả khi cảm thấy bản thân khỏe mạnh, để tạo “lá chắn” miễn dịch bền vững, phòng ngừa những biến chứng nặng nề có thể xảy ra chỉ từ một vết thương nhỏ.

