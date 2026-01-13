Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến chùa Cẩm La (xã Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) bị phản ánh có dấu hiệu nuôi dưỡng trẻ em trái quy định, lợi dụng hình ảnh trẻ em để kêu gọi từ thiện, trục lợi.

Động thái này được đưa ra sau khi một số cơ quan báo chí đăng tải bài viết phản ánh những dấu hiệu vi phạm tại cơ sở tôn giáo nói trên, gây dư luận quan tâm.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, việc kiểm tra nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm, triệt để các sai phạm theo đúng quy định pháp luật, nếu phát hiện vi phạm.

Hình ảnh trẻ em tại chùa Cẩm La được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý y tế, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết đến nay chưa cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh hoặc dịch vụ thẩm mỹ cho bất kỳ cơ sở nào nằm trong khuôn viên chùa Cẩm La. Vì vậy, nếu phát sinh các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế tại đây, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La, ngày 12/1, UBND phường Phong Cốc cho biết đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc liên ngành. Tại thời điểm kiểm tra, chùa Cẩm La có một số trẻ em đang được trụ trì là Đại đức Thích Giác Tâm trực tiếp chăm sóc.

Cụ thể, hiện có 11 trẻ em được nuôi dưỡng tại chùa, trong đó 3 em đã được nhà sư trụ trì nhận làm con nuôi theo quy định.

UBND phường Phong Cốc và Sở Y tế khẳng định, chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội, chưa được cấp phép thực hiện chức năng nuôi dưỡng trẻ em tập trung theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, đoàn làm việc liên ngành đã yêu cầu trụ trì chùa Cẩm La dừng hoạt động nuôi dưỡng đối với các trẻ chưa xác định được tình trạng thân nhân, gia đình/người chăm sóc. Đồng thời, đoàn làm việc liên ngành yêu cầu chùa phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để bàn giao trẻ về gia đình hoặc đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh theo quy định.

UBND phường Phong Cốc đã yêu cầu nhà chùa dừng việc đăng tải hình ảnh, clip liên quan đến trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội.

